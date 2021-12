Tan importante como el entrenamiento y la preparación previa a una pelea es la recuperación de un boxeador luego de subir al cuadrilátero. Es verdad que cada combate puede presentar diferentes circunstancias que pueden hacer variar este proceso, teniendo en cuenta de los rounds que se desarrollaron, de si se sufrió castigo excesivo o se perdió por nocaut, de si hubo alguna herida o lesión. Pero también hay una serie de premisas comunes en toda recuperación que es de lo que nos encargaremos de repasar.

Además del debido descanso, que siempre dependerá de cuan intenso fue el combate realizado previamente y dará lugar a la buena recuperación muscular, es fundamental contar con una dieta alimenticia tan ordenada como la previa a una pelea. Es sabido que está permitido darse un gran banquete tras una batalla, pero luego hay que volver a cuidar las comidas.

Otro aspecto muy importante es trabajar en los moretones y la inflamación que, de no ser bien tratados, pueden hacer que la vuelta al gimnasio sea una auténtica tortura. Para ello, cada vez son más los deportistas que usan CBD o Cannabidol, que es el derivado natural y permitido de la planta de cáñamo. También tiene cualidades analgésicas, por lo que la mayoría de los boxeadores que lo usan comienzan a hacerlo lo antes posible después de la pelea.

Sumamente necesario es comenzar a recuperar cuanto antes vitaminas y minerales adecuados. Por ejemplo, las vitaminas C y K reducen la coagulación de la sangre, lo que ayuda a que los hematomas bajen más rápido, y el potasio es un tratamiento natural para combatir los calambres musculares.

La experiencia le dará a cada peleador mayor conocimiento de sus tiempos de recuperación, así como la capacidad de entender que el proceso no será igual a los 22 años, con ocho combates profesionales sobre las espaldas, que a los 35 habiendo liberado más de 30 batallas. Ya lo había dicho el legendario Manny Pacquiao antes de su pelea despedida ante Yordenis Ugas: "Lo más difícil es la recuparación post pelea. No es lo mismo que cuando me encontraba en plenitud, cuando era mucho más jóven".