Saúl El Canelo Álvarez sacó adelante una de las peleas más difíciles que ha tenido en los últimos años liquidando a Caleb Plant en el undécimo asalto con un espectacular nocaut que lo coronó en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas como el campeón mundial indiscutible de la división de peso súper mediano.

El tapatío había anunciado en reiteradas ocasiones previo al combate que no solo lo asumía como uno de los desafíos deportivos más importantes de su carrera, sino que además lo tomaba como un asunto personal por considerar que el estadounidense se había metido con su madre durante la rueda de prensa de presentación de la pelea que acabó en escándalo con reparto de golpes por adelantado.

Con ese enojo en su mirada peleó a lo largo de los 11 asaltos con Plant, quien nunca se mostró amedrentado. Sin embargo, una vez que finalizó el combate ambos peleadores se abrazaron y se ofrecieron sus respectivas disculpas. Poco después, en sus primeras declaraciones como indiscutible, el tapatío explicó por qué disculpó al estadounidense.

"Él me ofreció sus disculpas y lo disculpé. Los dos somos adultos. Le dije que no se preocupara, que somos hombres y aquí se quedaba todo", reveló el tapatío ante las cámaras de ShowTime inmediatamente después de haber hecho historia para el boxeo mexicano y mundial.

Ya en relación a su actuación, agregó: "Sabía que lo iba a noquear, se me fue un poco más de lo normal, Eddy me dijo paciencia, me estaba desesperando un poquito Me tranquilizó, por eso somos un equipo, estoy muy contento con ellos Muy contento de que Chepo (Reynoso) haya venido a esta pelea, para mi es muy importante. Quiero que esto sea una motivación para todos los mexicanos y que haya muchos más".