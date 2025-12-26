Mientras Cristiano Ronaldo tiene 77,6 millones de suscriptores, la cifra que alcanzó Lamine Yamal en su canal de YouTube

Hoy en día, hay futbolistas que no solo destacan dentro del campo, sino que también generan impacto fuera de él. Cristiano Ronaldo, a sus 40 años, sigue siendo la máxima figura de su equipo en Arabia Saudita y continúa demostrando que su talento no se apaga con el tiempo. Cada partido que disputa reafirma su condición de referente mundial y de líder en su club.

Cristiano Ronaldo en Al-Nassr (Getty Images)

Por otro lado, Lamine Yamal se ha convertido en la gran promesa del fútbol mundial. Desde que debutó con 16 años, su nivel ha sido sorprendente y a sus 18 años ya es considerado uno de los mejores jóvenes del planeta.

Además de brillar dentro del campo, ambos futbolistas empiezan a generar repercusión en las redes sociales. Lo que hacen y cómo interactúan con sus seguidores se ha convertido en tema de conversación a nivel global, consolidando su imagen más allá del futbol.

Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal, estrellas también en redes

Cristiano Ronaldo es el futbolista con más suscriptores en YouTube, y en muy poco tiempo alcanzó una cifra récord: actualmente supera los 77 millones de seguidores en su canal. Su popularidad en internet refleja su influencia global y la fascinación que despierta en millones de fanáticos alrededor del mundo.

Por su parte, Lamine Yamal creó su propio canal hace apenas unos días y, a pesar del poco tiempo, ya superó el millón de suscriptores. Este crecimiento demuestra la gran expectación que genera cada paso que da, incluso fuera de las canchas, y cómo su talento joven conecta con una audiencia cada vez más amplia.

El delantero español celebró este logro de manera muy particular: mientras andaba en bicicleta, mostró orgulloso las dos placas de reconocimiento que recibió luego de superar ese número. Por el momento solo subió un video de un House Tour.

En síntesis