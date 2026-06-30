Canelo Álvarez pospone su regreso al boxeo: nueva fecha, rival y sede de la pelea

Aunque se sostiene que Saúl peleará en 2026, los tiempos se vieron modificados y los aficionados deberán aguardar para ver a la leyenda sobre el cuadrilátero.

Tras su última presentación en septiembre del año pasado en la que perdió todos su títulos del peso supermediano a manos de Terence Crawford, el futuro de Canelo Álvarez en el boxeo entró en suspenso. A principios de año se confirmó un enfrentamiento con el francés Christian Mbilli por el trono CMB con fecha para septiembre, pero en las últimas horas el duelo fue cancelado y pospuesto.

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Canelo vs. Mbilli: aplazado y con nueva fecha

El escenario estaba listo para recibir el espectáculo el noveno mes del año en Riad, Arabia Saudita, representando la oportunidad ideal del tapatío para regresar al triunfo y demostrar vigencia sobre el cuadrilátero. Esos planes se vieron modificados de forma drástica.

El día elegido era el 12 de septiembre, pero la revista The Ring, propiedad del magnate árabe, organizador de este tipo de eventos, anunció, sin especificar sus razones, que el combate fue aplazado hasta finales de octubre en la misma sede, en Medio Oriente.

Christian Mbilli quiere aprovechar la oportunidad y vencer a Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

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Canelo Álvarez aún debe cumplir el contrato que firmó con Turki. El mexicano acordó cuatro peleas con Al-Alshikh, de las cuales ya cumplió dos, ya que antes de la mencionada con Crawford enfrentó a William Scull en mayo de 2025, fecha en la que se quedó con la victoria, aunque sin lucirse demasiado.

De esta manera, aquellos que esperan que la carrera del tapatío culmine con éxito deberán aguardar, de mínima, un mes más sobre el que estaba previsto en un inicio. En ese sentido, está confirmado que se mantiene la oportunidad de que Saúl regrese a los cuadriláteros con un título en juego y más uno prestigioso como el del Consejo Mundial de Boxeo.

En síntesis

El combate por el título supermediano del CMB entre Saúl “Canelo” Álvarez y el francés Christian Mbilli fue oficialmente aplazado.

y el francés fue oficialmente aplazado. Originalmente programada para el 12 de septiembre de 2026, la pelea se postergó para finales de octubre sin que se especificaran los motivos.

sin que se especificaran los motivos. El escenario del enfrentamiento se mantendrá sin cambios y se llevará a cabo en Riad, Arabia Saudita.