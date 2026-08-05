Pelea de mexicanos a la vista: Camarón Zepeda desafía al Vaquero Navarrete

El recién coronado campeón ligero del CMB, William Camarón Zepeda, reaccionó ante los elogios de Terence Crawford, quien aseguró que un hipotético choque entre el nativo de San Mateo Atenco y Emanuel Vaquero Navarrete resultaría en un auténtico baño de sangre.

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El desafío de Camarón Zepeda a Vaquero Navarrete

Ante la posibilidad de medirse contra el actual monarca de peso súper pluma de la OMB y FIB, Zepeda dejó en claro que no esquivará el desafío si las negociaciones prosperan. “Sería una pelea muy complicada por su estilo, por su boxeo, todo ese tipo de cosas”, analizó el poseedor del cinturón verdiamarelo sobre el choque de estilos.

Además, el zurdo mexicano ratificó su mentalidad competitiva sobre el cuadrilátero: “Pero nosotros estamos preparados, ser campeón del mundo y estar en los primeros lugares tienes que enfrentarte a quien sea”.

Vaquero Navarrete podría ser el próximo rival de Camarón Zepeda. (GETTY IMAGES)

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Pese a su buena disposición para subir a las cuerdas contra su compatriota, el flamante monarca absoluto precisó que la responsabilidad de concretar la reyerta recae por completo en la decisión que tome el peleador de San Juan Zitlaltepec. Zepeda realizó casi la totalidad de sus diez años de trayectoria profesional en las 135 libras, mientras que el Vaquero construyó su reinado en divisiones inferiores antes de intentar el salto de categoría.

Por esa razón, el titular del Consejo Mundial de Boxeo remarcó las condiciones necesarias para que ambos crucen guantes en el corto plazo. “Sería cuestión de Navarrete, sería cuestión de checar, que lo piense él”, afirmó Zepeda al analizar la logística del choque, para luego sentenciar la postura de su equipo: “porque yo estoy en mi división, él es quien se tendría que acomodar”.

En síntesis

William “Camarón” Zepeda es el recién coronado campeón ligero del CMB.

es el recién coronado campeón ligero del CMB. Terence Crawford calificó de baño de sangre el posible combate entre mexicanos.

calificó de baño de sangre el posible combate entre mexicanos. Emanuel Navarrete debería subir a las 135 libras para pactar la pelea.