Aunque está listo para enfrentar a Terence Crawford el próximo sábado 13 de septiembre, el camino de Canelo Álvarez no se detiene en lo más mínimo. El tapatío es dueño del trono completo del peso supermediano, lo que incluye los cinturones AMB, CMB, OMB y FIB. Sobre este último cetro surgieron novedades, que el mexicano deberá definir si acepta o no en el futuro.

Oselys Iglesias es el nuevo rival mandatorio que tiene Canelo Álvarez

Este miércoles 4 de septiembre, Osleys Iglesias dio un gran paso en sus aspiraciones y se quedó con una contundente victoria ante Vladimir Shishkin por nocaut técnico en el octavo asalto. Esto hecho le permitió al cubano demostrar su enorme valía y, con apenas 27 años, lucir listo para ser el próximo contendiente de Canelo.

La Federación Internacional de Boxeo es la que más presiona en el hecho de darle a Canelo rivales mandatorios. En mayo, Saúl tuvo que enfrentar a William Scull para recuperar la corona de la FIB que estaba en manos del cubano. Ahora, el mismo organismo insiste en su cometido y le pone en el camino otro contiende al tapatío.

La particularidad es que Canelo aceptó la pelea ante Scull porque era su misión volver a ser campeón indiscutido. Ahora que tiene todo el trono en su poder y ninguna obligación de aceptar este duelo, suena un poco complicado que vaya a suceder.

Otro factor a tener en cuenta es que Álvarez firmó un contrato millonario con el magnate Turki Al-Alshikh, el mismo que hizo posible el duelo contra Crawford. En ese contexto, lo que quiere el hombre de negocios es peleas que vendan a nivel mundial y no una en la que Canelo se enfrente a un rival obligatorio, pero que aparece muy lejos del nivel que se busca para el mexicano sobre el cuadrilátero.

