Uno de los protagonistas que más picante le está poniendo a la pelea que tendrán Canelo Álvarez y Terence Crawford el próximo 13 de septiembre es el entrenador del estadounidense. Brian McIntyre está convencido de que su pupilo será el gran vencedor de la pelea más esperada del año y no se deja inquietar por la diferencia de peso que puede llegar a existir entre Bud y Saúl.

En ese contexto, lo que expresó McIntyre fue que no habrá ningún inconveniente en que Crawford no haya peleado nunca en los supermedianos, a diferencia de Canelo, quien domina las 168 libras hace años. Por esa razón, lo que expresó el preparador de Terence es que no habrá diferencias y que el famoso poder del mexicano del cual muchos hablan, simplemente no existirá.

Para el equipo de Crawford, Canelo no es un peligro

Lo que deja ver McIntyre es que la estrategia de Crawford será optar por una pelea larga, en la que la condición física de Álvarez vaya disminuyéndose con el correr de los asaltos. Con esto, lo que se busca es pasar los momentos de presión del tapatío para tener herramientas para responder en el final de la contienda.

“Él no es el tipo más grande. No lo es. No me importa ese poder. Ese poder no le va a servir para sostenerse durante toda la pelea”, expresó el entrenador en conversación con The Ring. De esta manera, encendió una vez más la polémica, aunque pronto las palabras quedarán a un lado y la acción será la encargada de narrar los hechos.

El equipo de Crawford está convencido de que el nuevo retador del mexicano está en condiciones de dar la sorpresa. Se trata de un resultado inesperado porque la calidad de Terence no está duda (tiene un espectacular récord de 41-0), pero el hecho de que sea su primera vez en los supermedianos genera incertidumbre sobre cuál será su verdadero nivel en el ring.

