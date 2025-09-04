Muchos se preguntan cómo hacen los deportistas de élite para mantenerse durante tantos años en un nivel tan alto. En el caso de Canelo Álvarez, quien es boxeador desde el año 2005, no hay demasiados misterios, por lo que el aspecto de la alimentación es fundamental, al igual que en la mayoría de las estrellas.

La dieta que realiza Canelo Álvarez

Ya tiene 35 años, lo que significa que está más de salida que de entrada en el deporte. Por esa razón, sabe como gestionar su cuerpo a la perfección para poder seguir teniendo éxito como hace tantos años. En ese contexto, lo que contó Canelo es que son tres los factores fundamentales en su alimentación: claras de huevo con jamón, salmón y los tacos infaltables una vez a la semana como permitido.

“La dieta en este deporte es lo más importante, lo más riguroso. No es muy complicado. Claras de huevo con jamón en la mañana, en la tarde salmón o pescado. Una vez a la semana puedo darme el gusto de comer lo que quiera, como, por ejemplo, los famosos tacos mexicanos, pero tres semanas antes de una pelea la dieta es mucho más rigurosa”, expresó Canelo en redes sociales.

Por otro lado, Álvarez reveló la importancia de pesar la comida para que las proporciones estén perfectamente balanceadas, ya que es fundamental acompañar el estricto entrenamiento con una alimentación. Además, una obviedad: nada de alcohol en tiempos de preparación.

“Hay que pesar la comida porque, en este deporte tienes que entrenar como loco, bajar de peso como loco, sudar como loco y comer medido. Y cuando estoy entrenando ni una sola gota de alcohol”, manifestó.

En compañía de Eddy Reynoso, su entrenador hace años, desde que comenzó en el boxeo, la disciplina de Canelo en el boxeo jamás estuvo en duda. Para una pelea tan importante como la que tendrá el próximo 13 de septiembre ante Terence Crawford no será la excepción y esa es una de las razones por las que se cree que tiene más posibilidades que su rival de terminar como ganador del combate.