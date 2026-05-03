Canelo Álvarez vs. Jaime Munguía: la revancha que el boxeo espera concretar

Este sábado, Jaime Munguía no dejó pasar una segunda oportunidad. El boxeo le otorgó una enorme posibilidad de consagrarse como campeón del mundo por primera vez en su carrera y lo consiguió al derrotar a Armando Reséndiz en una contundente decisión unánime que, prácticamente, le aseguró una revancha con Canelo Álvarez.

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El tijuanense conquistó el cinturón AMB del peso supermediano que estaba en poder del Toro. Una presentación sobresaliente le permitió adueñarse de uno de los tronos de las 168 libras que quedaron vacantes y luego se repartieron tras el retiro de Terence Crawford en septiembre del año pasado.

Ahora, Jaime tiene parte del futuro mexicano en sus manos y ese camino que sigue le plantea una posibilidad innegable de volver a medirse con Canelo. Esta pelea se llevó a cabo en 2024 y Saúl se quedó con el triunfo sin sobresaltos, evidenciando una clara diferencia de niveles entre ambos púgiles. ¿Será diferente la situación esta vez?

Munguía luce más maduro y aplomado como para ofrecer una resistencia más grande. En los planes está que Canelo se enfrente a Christian Mbilli en septiembre, ya que el francés tiene el cinturón CMB de las 168 libras. En caso de que gane y vuelva a ser campeón, quedará el camino allanado para que se redite el duelo de mexicanos que supo captar la atención completa del deporte en su momento.

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Teniendo en cuenta estos planes y con la posibilidad de que Munguía tome una pelea extra para realizar una primera defensa exitosa, la revancha tan esperada se podría llevar a cabo a mediados del año que viene. Es sabido que a Canelo aún le quedan dos peleas en el contrato con Turki Al-Alshikh y una ante su compatriota para buscar nuevamente ser rey indiscutido de los supermedianos es un desafío que luce más que oportuno e interesante.

En síntesis