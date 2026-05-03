Desfigurado: así quedó el rostro del Zurdo Ramírez tras sufrir una paliza de David Benavidez

La pelea que protagonizaron David Benavidez y Gilberto Ramírez este sábado 2 de mayo en Las Vegas dejó mucho para analizar. El Monstruo le quitó los títulos AMB y OMB del peso crucero al mexicano, quien terminó con el rostro verdaderamente desfigurado tras sufrir una verdadera paliza a lo largo de seis altos, hasta que el Zurdo dijo basta.

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La intensidad de Benavidez fue muy alta desde el primer campanazo. David salió a llevarse por delante a su rival, quien no tuvo otra opción que aceptar el intercambio. En el cuarto round, el Zurdo colocó la rodilla sobre la lona luego de una combinación corta, pero muy explosiva por parte del norteamericano, entregando un claro indicador de que el final del combate estaba cerca.

Aunque en la quinta vuelta Ramírez intentó lucir recuperado, la realidad es que el esfuerzo fue en vano. Todos sus ataques eran muy bien defendidos por un Benavidez que no erraba golpes, era pura contundencia. De hecho, en el sexto asalto, llegó el remate final, el último acto de la obra maestra para convertirse en campeón del mundo en una tercera categoría distinta.

Zurdo Ramírez terminó la pelea irreconocible

La situación se repitió: una ráfaga violenta y veloz cayó completa en el rostro de Ramírez. El Zurdo dio un paso atrás y apoyó la rodilla en la lona nuevamente, pero esta vez decidido a terminar el combate. Su ojo derecho estaba completamente inflamado, cerrado y dándole mucho dolor, algo poco típico de ver en los boxeadores, ya que no es natural verlos expresando dolor debido a la adrenalina y costumbre de la actividad que realizan.

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Finalmente, el T-Mobile Arena de Las Vegas escuchó el veredicto final y Benavidez se proclamó como el nuevo monarca de los cruceros. Una muestra más de su dominio sobre el boxeo actual le permitió dejar en el camino a un campeón mexicano que lucía cómodo, pero sin haberse enfrentado antes a un rival de esta magnitud.

En síntesis

David Benavidez ganó los títulos AMB y OMB del peso crucero

Gilberto Ramírez sufrió una paliza y su ojo quedo desfigurado

El boxeo vivió una jornada histórica en el T-Mobile Arena