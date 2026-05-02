¿Cuánto dinero ganó Armando Reséndiz por la pelea vs. Jaime Munguía?

Armando Reséndiz se enfrentó a Jaime Munguía este sábado 2 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas. A pesar de la derrota, el pugilista mexicano logró asegurar una cifra económica sumamente importante para su trayectoria profesional.

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Se estima que la ganancia de Reséndiz ronda entre 1 y 2 millones de dólares. Este monto total es el resultado del acuerdo previo por la pelea sumado a los ingresos generados por la venta de derechos de pago por evento (PPV).

El combate histórico por el título AMB del peso supermediano colocó a ambos peleadores en el centro de la escena internacional. Para Reséndiz, esta contienda representó uno de los pagos más altos de su carrera en una de las sedes más prestigiosas del boxeo.

Aunque el resultado deportivo no fue el esperado, el boxeador se retiró con una verdadera fortuna tras protagonizar una de las veladas más esperadas. Su desempeño en el ring ante figuras de primer nivel le garantiza visibilidad para futuros eventos de gran magnitud.

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En síntesis