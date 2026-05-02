¿Cuánto dinero ganó Jaime Munguía por su pelea ante Armando Reséndiz?

Una de las peleas más esperadas del fin de semana de este sábado 2 de mayo fue la que protagonizaron Jaime Munguía y Armando Reséndiz. Los mexicanos se enfrentaron por el título AMB del peso supermediano en una contienda histórica que le permitió a Jaime adueñarse de una verdadera fortuna de dinero.

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Aunque el dato no fue revelado de forma exacta por la organización de la velada que se llevó a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, lo cierto es que se pudo deducir cuál fue el monto total que se llevó a casa el oriundo de Tijuana que conquistó un título del mundo por primera vez en su carrera.

La fortuna que recibió Jaime Munguía vs. Reséndiz

En ese sentido, el pago que recibió Munguía ronda entre el millón y los 2 millones de dólares. Como siempre suele suceder en estos casos, el monto se reparte entre lo que se acuerda previamente con el pugilista y lo que se añade por el éxito en la venta de PPV, algo que se cumplió con creces en un show de esta magnitud.

La carrera de Munguía volvió a estar en las primeras planas. Ahora que es campeón del mundo, sus próximos pasos serán antes figuras de primer nivel y este hecho le garantiza la posibilidad de adueñarse de fortunas aún más grandes.

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En síntesis