Sin dudas, una de las peleas más esperadas del fin de semana histórico del boxeo del sábado 2 de mayo fue la que protagonizaron Jaime Munguía y Armando Reséndiz. Los mexicanos se enfrentaron en el T-Mobile Arena de Las Vegas con el cinturón AMB del peso supermediano en juego. La victoria quedó para el tijuanense por la vía de la decisión unánime.

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Así derrotó Munguía a Reséndiz en Las Vegas

En la previa existía mucha expectativa por lo que podía llegar a suceder entre las dos estrellas mexicanas. Ambos se plantaron en el centro del cuadrilátero a intercambiar golpes y dar el espectáculo que prometieron. Sin embargo, Munguía fue el que marcó el ritmo con su jerarquía.

Munguía lució rápido y potente. Jaime se anticipaba a todos los movimientos de su rival y podía marcar el tempo de las acciones, frustrando por completo a Reséndiz. Con el correr de los asaltos, la intensidad no bajó en ningún momento, pero el ahora campeón entendió que no debía dar un paso atrás para impedir a su rival que gane confianza.

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Los jueces terminaron por decretar una decisión unánime con tarjetas de 117-111, 119-109 y 120-108. Los números dejan a las claras la clara superioridad que Munguía presentó ante Reséndiz, la que necesitaba en la pelea más importante de su carrera para consolidar su estatus de estrella mexicana.

De esta manera, Jaime logró su objetivo más preciado, el de conquistar el mundo del boxeo. Ahora, quedó listo para su próximo desafío en una división de las 168 libras que está pendiente al regreso de Canelo Álvarez y lo que podría desembocar en una posible revancha con Jaime. Todo puede pasar.

En síntesis

Jaime Munguía venció a Reséndiz por decisión unánime el sábado 2 de mayo .

venció a Reséndiz por el sábado . El combate por el título AMB supermediano se realizó en el T-Mobile Arena .

se realizó en el . La victoria posiciona a Munguía para una posible revancha contra Canelo Álvarez.