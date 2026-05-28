Canelo Álvarez reveló si estuvo cerca de enfrentar a David Benavidez en algún momento

El tapatío afirmó que estuvo cerca de compartir el cuadrilátero con el Monstruo Mexicano, pero que el duelo ya es parte del pasado.

Sin dudas que una de las peleas más esperadas por el mundo del boxeo es la que nunca terminaron por concretar Canelo Álvarez y David Benavidez. En algún momento ambos coincidieron en el peso supermediano, pero jamás se enfrentaron y ahora Saúl reveló si verdaderamente existieron posibilidades de tener a ambos sobre el mismo cuadrilátero.

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Canelo está en plena promoción de la pelea que tendrá el próximo 12 de septiembre ante Christian Mbilli para intentar recuperar el cinturón CMB de las 168 libras. En ese sentido, Saúl expresó que existieron chances cuando ambos se encontraban en la misma división, pero que el acuerdo entre ambas partes no llegó. Ahora, que David está en los cruceros, las posibilidades se redujeron a lo más mínimo posible.

Canelo le cierra la puerta a una pelea con David Benavidez

“Cuando ambos estábamos en las 168 libras, yo peleé con cada campeón de la división. Y me decía a mí mismo: ‘¿Por qué él nunca peleó con esos campeones?’. Si él hubiera sido campeón en ese momento, yo habría peleado con él”, comentó Canelo en una entrevista con The Ring.

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Y a su vez agregó: “Porque mi objetivo era ser campeón indiscutido. Ahorita es simplemente imposible, es imposible. Él puede pelear con los pesos completos. Pero bueno, entiendo por qué me reta o por qué me retan, pero está bien”.

Benavidez derrotó al Zurdo Ramírez a principios de mayo y se proclamó como monarca en la división del peso crucero, pero con la mira en una posible subida a los completos. El hecho de desafiar a Oleksandr Usyk suena como una oferta irresistible que lo aleja de la contienda ante Canelo que buscó durante tantos años y que le terminó siendo esquiva.

En síntesis

Saúl “Canelo” Álvarez reveló que una pelea contra David Benavidez nunca se concretó en el peso supermediano debido a que el mexicoestadounidense no ostentaba ningún título de la división en el momento en que él buscaba ser campeón indiscutido.

reveló que una pelea contra nunca se concretó en el peso supermediano debido a que el mexicoestadounidense no ostentaba ningún título de la división en el momento en que él buscaba ser campeón indiscutido. El boxeador mexicano aseguró que actualmente el enfrentamiento es “simplemente imposible” dado que Benavidez ahora compite en la categoría de los pesos cruceros.

dado que Benavidez ahora compite en la categoría de los pesos cruceros. Canelo se mantiene concentrado en su preparación para el combate del próximo 12 de septiembre ante Christian Mbilli, donde buscará recuperar el cinturón supermediano del CMB.