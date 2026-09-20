Ryan García le propone pelea a Pitbull Cruz: “En diciembre”

King no se negó a pelear con el mexicano y hasta le propuso una fecha para verse las caras.

La tan esperada contienda entre Ryan García e Isaac Pitbull Cruz dio un paso gigante para concretarse de manera definitiva. Prácticamente de inmediato tras el contundente nocaut que el mexicano le propinó a Néstor Bravo en San Diego, King recogió el guante en redes sociales y aceptó públicamente cruzarse en el cuadrilátero antes de que termine el año.

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La chispa se encendió en la entrevista postcombate sobre el ring de la Pechanga Arena. Tras liquidar a Bravo en el sexto asalto con un certero gancho de izquierda para retener el cetro interino superligero del CMB, Cruz tomó el micrófono y sorprendió al público hablándole directamente al campeón estadounidense en inglés: “Hey, Ryan, estoy aquí. Mi próxima pelea, contigo. ¡Vamos, Ryan, vamos!”.

Ryan García aceptó el reto de Isaac Pitbull Cruz

La reacción de García no se hizo esperar y llegó a través de las redes sociales para fijar postura inmediata: “Bravo, Pitbull. Me demostró esta noche que estaba equivocado. Hagámoslo en diciembre, la oferta está sobre la mesa. Puedo domar a un león, no estoy demasiado preocupado por domar a un pitbull”.

Isaac Cruz se quedó con una contundente victoria ante Néstor Bravo. (GETTY IMAGES)

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Para dejar en claro que sus intenciones van en serio, King Ry compartió minutos después una captura del mensaje enviado a su abogado y advirtió que no habrá más oportunidades: “Ya le di luz verde a mi abogado. Si la rechaza esta vez, nunca le daré otra oportunidad, tienen mi palabra. Para dejar esto muy claro a los aficionados: he pedido pelear contra Pitbull dos veces y una vez fue mi retador obligatorio, y lo ha rechazado dos veces. Esta será la última vez que intente darle una oportunidad. Mi palabra es muy clara y planeo de todo corazón cumplirla. Si la rechaza, nunca volveré a considerar esto”.

El cruce encaja a la perfección en la agenda de García, quien venía de noquear a Conor Benn en dos asaltos para defender el título wélter del CMB y buscaba mantenerse activo a fin de año antes de encarar desafíos mayores como Teófimo López. Aunque resta acordar detalles clave en la negociación como el peso, considerando que Cruz reina en las 140 libras y Ryan compite 7 libras arriba, por primera vez ambos peleadores están alineados para verse las caras antes de cerrar el 2026.

En síntesis

Ryan García aceptó la propuesta para pelear contra Isaac ‘Pitbull’ Cruz en diciembre.

aceptó la propuesta para pelear contra Isaac ‘Pitbull’ Cruz en diciembre. Isaac ‘Pitbull’ Cruz desafió públicamente a Ryan García tras derrotar a Néstor Bravo.

desafió públicamente a Ryan García tras derrotar a Néstor Bravo. Ryan García ordenó enviar una oferta formal que no tendrá una nueva oportunidad.