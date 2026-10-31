¿Cuántos rounds dura la pelea de Canelo Álvarez contra Christian Mbilli?

Repasa una de las reglas fundamentales de la contienda que tendrá en escena a la estrella máxima del deporte mexicano.

Canelo Álvarez y Christian Mbilli se enfrentarán este sábado 31 de octubre en el ring de Riad, Arabia Saudita. La velada capta la atención del deporte mundial al marcar el retorno del ídolo tapatío frente al invicto monarca galo en una función estelar pensada para el máximo nivel competitivo.

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Duración de la pelea de Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli

La contienda está pactada formalmente a un límite de 12 asaltos de tres minutos cada uno. La justificación reglamentaria de esta extensión responde a la presencia del campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego, formato estándar reservado para las funciones que definen a los reyes de cada categoría en el profesionalismo.

Completar los doce capítulos exige una preparación física impecable y un control táctico riguroso por parte de ambos atletas. Mientras el retador mexicano domina los combates de largo aliento con un estilo de contragolpe calculado, el campeón defensor buscará imponer una presión constante para desgastar la resistencia de su oponente con el paso de los minutos.

Aunque el reglamento marca la distancia máxima de 12 rounds, la enorme potencia de puños que caracteriza a ambos púgiles mantiene abierta la opción de una finalización anticipada por nocaut. De no mediar un nocaut o un desenlace antes de la campana final, la definición quedará en manos de las tarjetas de los tres jueces al cabo del recorrido estipulado.

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En síntesis