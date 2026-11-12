Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Italia vs. Francia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Italia y Francia se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Italy vs. France, Liga de Naciones
Italy vs. France, Liga de Naciones

Italia recibe a Francia este jueves 12 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Italia y Francia se vuelven a cruzar apenas un mes después de empatar en su último duelo, y esta vez hay algo más que orgullo en juego: la tabla de la Liga de Naciones los tiene en veredas opuestas.

Francia pelea arriba y necesita sumar para no complicarse, mientras que Italia llega golpeada en la clasificación y necesita un resultado grande para empezar a escalar posiciones.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

Italia llega con env impulso después de dos goleadas seguidas, 4-1 a Turquía de visitante y 3-1 como local, resultados que le dieron algo de aire tras el empate ante este mismo rival. Con 7 puntos en cuatro partidos, el equipo está 17° y sabe que ganar acá es casi obligatorio para no quedar relegado en la zona baja de la tabla.

Francia, en cambio, llega lanzada. Viene de un contundente 4-1 sobre Bélgica como local y antes había ganado 1-0 en condición de visitante ante el mismo rival, una seguidilla que lo tiene quinto con 10 puntos. El equipo llega como favorito y con la chance de estirar su buen momento ante un clásico histórico.

El historial entre Italia y Francia

El historial entre ambos es amplio, con 42 enfrentamientos y ventaja para Italia, que ganó 20 veces por 13 de Francia y 11 empates. En goles también manda el lado italiano, 87 contra 61.

En los cruces más recientes la cosa está pareja: el último terminó 1-1 y antes hubo triunfos para ambos lados, incluyendo una goleada francesa 3-1 en 2024 y una victoria italiana por el mismo marcador ese mismo año.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/10/2026Francia vs. Italia1-1UEFA Nations League
17/11/2024Italia vs. Francia1-3UEFA Nations League
06/09/2024Francia vs. Italia1-3UEFA Nations League
01/06/2018Francia vs. Italia3-1Friendlies
01/09/2016Italia vs. Francia1-3Friendlies
14/11/2012Italia vs. Francia1-2Friendlies
17/06/2008Francia vs. Italia0-2UEFA European Championship
08/09/2007Italia vs. Francia0-0UEFA European Championship Qualifiers
06/09/2006Francia vs. Italia3-1UEFA European Championship Qualifiers
09/07/2006Italia vs. Francia1-1FIFA World Cup

Horario del partido

  • México: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Armenia vs. Chipre — jueves 12 de noviembre, 11:00 hs
  • Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 11:00 hs
  • Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
  • San Marino vs. Bielorrusia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
  • Albania vs. Finlandia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
  • Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
  • República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
  • Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 11:00 hs
  • Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 08:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

En síntesis

  • Italia y Francia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Italia suma 7 puntos en el torneo.
  • Francia suma 10 puntos en el torneo.
Bolavip México
Bolavip México
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones