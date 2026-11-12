Dónde ver EN VIVO Italia vs. Francia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Italia recibe a Francia este jueves 12 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Italia y Francia se vuelven a cruzar apenas un mes después de empatar en su último duelo, y esta vez hay algo más que orgullo en juego: la tabla de la Liga de Naciones los tiene en veredas opuestas.
Francia pelea arriba y necesita sumar para no complicarse, mientras que Italia llega golpeada en la clasificación y necesita un resultado grande para empezar a escalar posiciones.
La actualidad de ambos equipos
Italia llega con env impulso después de dos goleadas seguidas, 4-1 a Turquía de visitante y 3-1 como local, resultados que le dieron algo de aire tras el empate ante este mismo rival. Con 7 puntos en cuatro partidos, el equipo está 17° y sabe que ganar acá es casi obligatorio para no quedar relegado en la zona baja de la tabla.
Francia, en cambio, llega lanzada. Viene de un contundente 4-1 sobre Bélgica como local y antes había ganado 1-0 en condición de visitante ante el mismo rival, una seguidilla que lo tiene quinto con 10 puntos. El equipo llega como favorito y con la chance de estirar su buen momento ante un clásico histórico.
El historial entre Italia y Francia
El historial entre ambos es amplio, con 42 enfrentamientos y ventaja para Italia, que ganó 20 veces por 13 de Francia y 11 empates. En goles también manda el lado italiano, 87 contra 61.
En los cruces más recientes la cosa está pareja: el último terminó 1-1 y antes hubo triunfos para ambos lados, incluyendo una goleada francesa 3-1 en 2024 y una victoria italiana por el mismo marcador ese mismo año.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/10/2026
|Francia vs. Italia
|1-1
|UEFA Nations League
|17/11/2024
|Italia vs. Francia
|1-3
|UEFA Nations League
|06/09/2024
|Francia vs. Italia
|1-3
|UEFA Nations League
|01/06/2018
|Francia vs. Italia
|3-1
|Friendlies
|01/09/2016
|Italia vs. Francia
|1-3
|Friendlies
|14/11/2012
|Italia vs. Francia
|1-2
|Friendlies
|17/06/2008
|Francia vs. Italia
|0-2
|UEFA European Championship
|08/09/2007
|Italia vs. Francia
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|06/09/2006
|Francia vs. Italia
|3-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|09/07/2006
|Italia vs. Francia
|1-1
|FIFA World Cup
Horario del partido
- México: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 1, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Armenia vs. Chipre — jueves 12 de noviembre, 11:00 hs
- Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 11:00 hs
- Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
- San Marino vs. Bielorrusia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
- Albania vs. Finlandia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
- Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
- República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
- Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 11:00 hs
- Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
- Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
- Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
- Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
- Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
- Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
- Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 08:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
En síntesis
- Italia y Francia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Italia suma 7 puntos en el torneo.
- Francia suma 10 puntos en el torneo.