En el marco de los Octavos de Final de la Copa Africana de Naciones 2025, Sudáfrica perdió 2-1 ante Camerún con anotaciones de Junior Tchamadeu y Christian Kofane, decretando la eliminación del equipo del torneo. Evidence Makgopa descontó sobre el final para los sudafricanos.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que los Bafana Bafana enfrentaron al segundo del Grupo F, que finalmente fueron los Leones. El equipo había terminado segundo en el Grupo B por detrás de Egipto. Ahora el conjunto ganador se medirá ante Marruecos, el local, en los Cuartos de Final.

Tweet placeholder

Tras el compromiso, la afición del combinado nacional reaccionó con decepción, enojo y frustración por cómo se dio el partido y el resultado. Además, remarcaron las falencias y que deberán mejorar para mostrar una mejor cara en el Mundial del año próximo.

Publicidad

Publicidad

Es necesario añadir que Sudáfrica será el primer rival de México en el Grupo A de la Copa del Mundo 2026, que además será el partido inaugural del torneo. Javier Aguirre y su cuerpo técnico seguirán de cerca estos compromisos jugados para estudiar bien las deficiencias del rival.

La reacción de los aficionados de Sudáfrica tras la derrota ante Camerún

Publicidad

Publicidad

ver también Javier Aguirre es incluido dentro del Top 10 de los mejores entrenadores del 2025 según prestigioso Ranking

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En síntesis

Sudáfrica quedó fuera de la Copa Africana 2025 tras caer 2-1 ante Camerún en los Octavos de Final.

quedó fuera de la tras caer ante Camerún en los Octavos de Final. Los goles de Camerún fueron obra de Junior Tchamadeu y Christian Kofane , mientras que Evidence Makgopa descontó para los sudafricanos.

y , mientras que descontó para los sudafricanos. La afición de los Bafana Bafana expresó su frustración por las debilidades defensivas mostradas de cara al partido inaugural del Mundial 2026 contra México.

Publicidad