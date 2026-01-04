Es tendencia:
logotipo del encabezado
Futbol Internacional

La afición de Sudáfrica explotó con la eliminación en la Copa Africana de Naciones 2025: “Me decepcionaron”

Los Leones vencieron 2-1 a los Bafana Bafana en los Octavos de Final del certamen internacional de selecciones de África.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Camerún venció 2-1 a Sudáfrica en los Octavos de Final de la Copa Africana de Naciones 2025
© Getty ImagesCamerún venció 2-1 a Sudáfrica en los Octavos de Final de la Copa Africana de Naciones 2025

En el marco de los Octavos de Final de la Copa Africana de Naciones 2025Sudáfrica perdió 2-1 ante Camerún con anotaciones de Junior Tchamadeu y Christian Kofane, decretando la eliminación del equipo del torneo. Evidence Makgopa descontó sobre el final para los sudafricanos.

Publicidad

Cabe recordar que los Bafana Bafana enfrentaron al segundo del Grupo F, que finalmente fueron los Leones. El equipo había terminado segundo en el Grupo B por detrás de Egipto. Ahora el conjunto ganador se medirá ante Marruecos, el local, en los Cuartos de Final.

Tweet placeholder

Tras el compromiso, la afición del combinado nacional reaccionó con decepción, enojo y frustración por cómo se dio el partido y el resultado. Además, remarcaron las falencias y que deberán mejorar para mostrar una mejor cara en el Mundial del año próximo.

Publicidad

Es necesario añadir que Sudáfrica será el primer rival de México en el Grupo A de la Copa del Mundo 2026, que además será el partido inaugural del torneo. Javier Aguirre y su cuerpo técnico seguirán de cerca estos compromisos jugados para estudiar bien las deficiencias del rival.

La reacción de los aficionados de Sudáfrica tras la derrota ante Camerún

Publicidad
Javier Aguirre es incluido dentro del Top 10 de los mejores entrenadores del 2025 según prestigioso Ranking

ver también

Javier Aguirre es incluido dentro del Top 10 de los mejores entrenadores del 2025 según prestigioso Ranking

Publicidad
Publicidad

En síntesis

  • Sudáfrica quedó fuera de la Copa Africana 2025 tras caer 2-1 ante Camerún en los Octavos de Final.
  • Los goles de Camerún fueron obra de Junior Tchamadeu y Christian Kofane, mientras que Evidence Makgopa descontó para los sudafricanos.
  • La afición de los Bafana Bafana expresó su frustración por las debilidades defensivas mostradas de cara al partido inaugural del Mundial 2026 contra México.
Publicidad
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Cuántas veces México ha enfrentado a Camerún?
Seleccionmexicana

¿Cuántas veces México ha enfrentado a Camerún?

Estas son las figuras que tendría Camerún para enfrentar al Tri
Selección Mexicana

Estas son las figuras que tendría Camerún para enfrentar al Tri

México vs. Camerún: cuándo y dónde se jugará el próximo partido del combinado de Diego Cocca
Selección Mexicana

México vs. Camerún: cuándo y dónde se jugará el próximo partido del combinado de Diego Cocca

¿Qué pasará con Igor Lichnovsky y Víctor Dávila?
América

¿Qué pasará con Igor Lichnovsky y Víctor Dávila?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo