La noticia que impactó al mundo este miércoles 17 de septiembre está ligada el fallecimiento de Jesús Iván Mercado. Un joven boxeador mexicano de apenas 21 años apareció sin vida de manera inesperada. En la carretera del Golfo de Santa Clara en San Luis Río Colorado, muy cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, se constató el deceso de quien se encontraba envuelto entre sábanas de forma trágica.

El fallecimiento de Rafaguita Mercado: un misterio

Conocido como Rafaguita, Mercado estaba siendo buscado de manera incesante por su familia, pero la peor noticia se terminó por confirmar el pasado día lunes, cuando diversos llamados llegaron a las autoridades señalando que un bulto sospechoso a la orilla de la carretera. Finalmente, se reportó que se trataba de un cuerpo humano.

Jesús Iván Mercado fue reconocido por sus familiares y las autoridades investigan su muerte. (X)

Nacido en Nogales, Sonora, Mercado tenía un récord de 7-9-1 en el boxeo. aunque sus números no eran los mejores en cuanto al rendimiento deportivo, lo cierto es que había grandes esperanzas en relación a su futuro y lo que le podía llegar a dar al box. Lo último que se supo de él es que había viajado hacia Ciudad Juárez para participar de una nueva contienda.

La muerte de Mercado encierra varios interrogantes. En primera medida, lo que se confirmó es su cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo que se trata de un misterio cómo y quién le arrebató la vida. Por el momento, las autoridades se encuentran trabajando en un caso que conmocionó al país por su repentina e inesperada brutalidad.

Por parte de su familia, nadie del entorno más cercano de Mercado ha declarado públicamente para denunciar algún hecho o revelar cualquier tipo de información. Hasta ahora, solamente se han encargado de reconocer el cuerpo para poder darle sepultura y terminar con una parte de esta trágica historia.

