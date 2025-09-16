Terence “Bud” Crawford vivió una noche histórica el pasado sábado en el Allegiant Stadium de Las Vegas tras vencer por decisión unánime a Saúl “Canelo” Álvarez. Desde el primer round, Crawford se mostró superior, imponiendo su ritmo y técnica frente al boxeador tapatío, quien no logró responder al nivel esperado.

La victoria del estadounidense marcó un hito, ya que no era el favorito en los papeles, pero logró imponerse con claridad ante uno de los grandes del boxeo mundial. Canelo nunca le encontró la vuelta a Bud y es por eso que se terminó dando su derrota.

La pelea, pactada a 12 rounds, fue decisiva en los últimos episodios, según las tarjetas de los jueces. Después de ocho asaltos, dos de ellos tenían sus tarjetas empatadas, mientras que uno de los jueces ya tenía una ligera ventaja para Crawford.

El impacto de la victoria también tuvo su reflejo económico y simbólico. Crawford no solo se quedó con los títulos, sino que recibió un reconocimiento por parte del Consejo Mundial de Boxeo. Un anillo de oro y diamantes, además de los 50 millones que embolsó por pelear.

Las reacciones de analistas, aficionados y ex boxeadores no se hicieron esperar, destacando la capacidad de Crawford para superar adversarios de gran nivel y su desempeño sobresaliente frente a Saúl “Canelo” Álvarez. Su victoria quedará registrada como una de las más impresionantes de los últimos años en la división de los súper medianos.

Así quedó el puño derecho de Terence “Bud” Crawford

El puño derecho del estadounidense quedó marcado por los golpes de la pelea frente a Canelo, mostrando las huellas de la intensa batalla que sostuvo. Aun así, el boxeador lució con orgullo el impresionante anillo de oro y diamantes que le entregó el Consejo Mundial de Boxeo como reconocimiento a su victoria.

