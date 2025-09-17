Terence Crawford viene de conseguir una de las victorias más importantes de su carrera el pasado sábado. En Las Vegas, el estadounidense dio el batacazo ante una leyenda como Canelo Álvarez y demostró ser uno de los mejores del mundo con 37 años.

Ahora, seguramente varias figuras buscarán pelear contra él luego de vencer con contundencia a Canelo. Y ya hay que lo desafío en los últimos días. Se trata de Ilia Topuria, luchador y campeón de MMA que ya tiene intenciones de pelear contra Bud.

Sin embargo, Crawford habló en las últimas horas y descartó esa posibilidad: “Definitivamente creo que está tratando de cazar fama. Definitivamente creo que se metería al ring conmigo solo por el cheque. Todos lo hacemos por eso, pero al mismo tiempo no sé qué diablos está haciendo. No sé en qué está pensando. No hay nada de qué hablar”, reveló en diálogo con Ariel Helwani.

Y fue más allá: “Cuando me vio en el UFC, se me acercó para saludarme y darme la mano. Yo ni siquiera sabía quién era. Pero luego lo veo en línea diciendo que me noquearía en el primer asalto y todo eso. Y ahora esto. Bueno, si querías pelear conmigo, tuviste la oportunidad de decírmelo: ‘Oye, quiero pelear contigo, ¿qué onda?’. Eso es falso”, sentenció el boxeador. “¿Qué dinero voy a ganar peleando con él? Dime cuánto ganaría peleando con él. Él no está ni cerca del nivel de Conor McGregor. Seamos realistas. Ni lo comparen con Conor. Como dije, no conozco a este tipo. Nunca lo he visto pelear, y yo veo mucho MMA”.

Las fuertes declaraciones de Crawford no le cayeron para nada bien a Topuria que en sus redes sociales se animó a responderle y le mandó una fuerte amenaza que empieza a encender la rivalidad, dejando en claro que tiene intenciones de medirse con él en el ring.

El fuerte mensaje de Topuria a Crawford

“Dices ser fan de las MMA, pero ni siquiera sabes quién soy… Interesante. La primera vez que nos vimos, me dijiste: «Buena suerte esta semana con tu pelea». Te falla la memoria… y pronto también te fallará la mandíbula. Representaré a toda la comunidad de MMA. El número uno libra por libra en peleas reales contra el boxeador libra por libra”.