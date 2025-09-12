Es tendencia:
El pronóstico de la Inteligencia Artificial sobre el resultado de la pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

El tapatío y el estadounidense se verán las caras este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Por Leandro Barraza

Cara a cara entre Canelo Alvarez y Terence Crawford
© GETTY IMAGESCara a cara entre Canelo Alvarez y Terence Crawford

Se terminó la espera. Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán por fin este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Esta es una de las peleas más importantes del año por todo lo que hay en juego. El mexicano sortea sus cuatro títulos mundiales de peso supermediano; mientras que Crawford subió dos divisiones en busca de hacer historia y convertirse en el n1 libra por libra.

Ambos son boxeadores excelentes, aunque los pronósticos se inclinan ligeramente para el lado de Canelo. Sin embargo, este combate es tan parejo que ni siquiera la IA se pone de acuerdo a la hora de dar su veredicto. A horas de la pelea, en Bolavip le consultamos a dos Inteligencias Artificiales por el resultado y sus predicciones fueron opuestas.

El motivo por el que Canelo Álvarez vencerá a Terence Crawford, según Julio César Chávez

Los pronósticos de la IA para la pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

  • Pronóstico de ChatGPT: Mi predicción personal es que Canelo Álvarez gane por decisión unánime. Pienso que Crawford hará una pelea sólida, tal vez gane rondas, especialmente en las fases intermedias si logra mantener el ritmo y evitar los golpes fuertes del mexicano, pero Canelo tiene la ventaja física, experiencia en peleas grandes, y es ligeramente favorito en las apuestas. Puede que Crawford logre incomodar, pero al final Canelo con un buen plan de pelea defensivo-ofensivo pareciera tener más probabilidades de imponer su ventaja.
Canelo y Terence Crawford posan en la previa del combate (GETTY IMAGES)

Canelo y Terence Crawford posan en la previa del combate (GETTY IMAGES)

  • Pronóstico de Google Gemini: Si bien Canelo es el favorito por su tamaño, poder y experiencia en la división, el nivel de habilidad de Terence Crawford es innegable. Crawford ha demostrado a lo largo de su carrera que puede adaptarse a cualquier desafío. El pronóstico más probable es una victoria por decisión unánime para Terence Crawford. Su inteligencia, velocidad y habilidad para el boxeo puro le permitirán superar a Canelo a lo largo de los 12 asaltos.

Encuesta

¿Cuál es tu predicción para Canelo Álvarez vs. Terence Crawford?

YA VOTARON 0 PERSONAS

leandro barraza
Leandro Barraza
