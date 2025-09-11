Faltan apenas unas horas para que este sábado 13 de septiembre comience la acción entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. Con el título indiscutido del peso supermediano en juego, el mexicano y el estadounidense buscarán encontrar al mejor de una generación, algo que parece bastante fácil de dilucidar en la previa para una leyenda como Julio César Chávez.

Julio César Chávez pronosticó Canelo vs. Crawford

El excampeón del mundo afirmó que la victoria debería ser para Canelo sin problemas. Sin caer en el análisis vinculado a la diferencia de peso que puede existir entre un protagonista y el otro, lo que entiende JCC es que la jerarquía de Saúl es muy superior a la de Bud. Por esa razón, aunque entiende que cualquier cosa puede suceder sobre el ring, lo lógico sería que el monarca extienda su reinado en las 168 libras.

“Arriba del ring todo puede pasar. La lógica es que gane Canelo por su jerarquía, porque está en su peso, porque es mucho más fuerte que Crawford. Crawford es un gran peleador, que eso nadie lo dude, es uno de los mejores libra por libra, para mí, en la actualidad, pero en su peso”, expresó Chávez.

Por otro lado, Julio César afirmó que la pelea más difícil que tuvo Canelo en su carrera fue ante Dmitry Bivol en 2022 y que ese antecedente no debe ser subestimado. Para aquella contienda, Canelo subió de peso una división, algo que le pasó mucha factura y que será determinante para Crawford al tratarse de un ascenso de dos categorías.

“Creo que la mayor oposición ya la tuvo con Bivol y no pudo, entonces he ahí una gran diferencia. Canelo subió a pelear con un peleador de una división más y no pudo ganarle, su pegada no le hizo nada, se cansó. A la fortaleza del peso de Bivol no le pudo hacer nada. Ahora imagínate dos o tres divisiones que suba Crawford. Pero no sé, como lo digo, Crawford es un gran peleador, pero en su peso. Yo no le veo posibilidades, pero arriba del ring todo puede pasar”, afirmó la leyenda.

