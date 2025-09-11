Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boxeo

El motivo por el que Canelo Álvarez vencerá a Terence Crawford, según Julio César Chávez

La leyenda no tiene dudas de que el combate se dirimirá por pequeños detalles.

Por Lucas Lescano

Julio César Chávez confía en Canelo Álvarez ante Terence Crawford.
© GETTY IMAGES/CAPTURA DE PANTALLAJulio César Chávez confía en Canelo Álvarez ante Terence Crawford.

Faltan apenas unas horas para que este sábado 13 de septiembre comience la acción entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. Con el título indiscutido del peso supermediano en juego, el mexicano y el estadounidense buscarán encontrar al mejor de una generación, algo que parece bastante fácil de dilucidar en la previa para una leyenda como Julio César Chávez.

Nacho Beristáin da su veredicto sobre quién ganará entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

ver también

Nacho Beristáin da su veredicto sobre quién ganará entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

Julio César Chávez pronosticó Canelo vs. Crawford

El excampeón del mundo afirmó que la victoria debería ser para Canelo sin problemas. Sin caer en el análisis vinculado a la diferencia de peso que puede existir entre un protagonista y el otro, lo que entiende JCC es que la jerarquía de Saúl es muy superior a la de Bud. Por esa razón, aunque entiende que cualquier cosa puede suceder sobre el ring, lo lógico sería que el monarca extienda su reinado en las 168 libras.

Arriba del ring todo puede pasar. La lógica es que gane Canelo por su jerarquía, porque está en su peso, porque es mucho más fuerte que Crawford. Crawford es un gran peleador, que eso nadie lo dude, es uno de los mejores libra por libra, para mí, en la actualidad, pero en su peso”, expresó Chávez.

Publicidad

Por otro lado, Julio César afirmó que la pelea más difícil que tuvo Canelo en su carrera fue ante Dmitry Bivol en 2022 y que ese antecedente no debe ser subestimado. Para aquella contienda, Canelo subió de peso una división, algo que le pasó mucha factura y que será determinante para Crawford al tratarse de un ascenso de dos categorías.

La condición inesperada que puede cambiar la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

ver también

La condición inesperada que puede cambiar la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

Creo que la mayor oposición ya la tuvo con Bivol y no pudo, entonces he ahí una gran diferencia. Canelo subió a pelear con un peleador de una división más y no pudo ganarle, su pegada no le hizo nada, se cansó. A la fortaleza del peso de Bivol no le pudo hacer nada. Ahora imagínate dos o tres divisiones que suba Crawford. Pero no sé, como lo digo, Crawford es un gran peleador, pero en su peso. Yo no le veo posibilidades, pero arriba del ring todo puede pasar”, afirmó la leyenda.

Publicidad
lucas lescano
Lucas Lescano
Lee también
Julio César Chávez advirtió a Canelo Álvarez antes de enfrentar a Terence Crawford
Boxeo

Julio César Chávez advirtió a Canelo Álvarez antes de enfrentar a Terence Crawford

¿Verdadero o falso? Si Canelo Álvarez le gana a Terence Crawford será más grande que Julio César Chávez
Opinión

¿Verdadero o falso? Si Canelo Álvarez le gana a Terence Crawford será más grande que Julio César Chávez

Mike Tyson eligió entre Julio César Chávez y Floyd Mayweather
Boxeo

Mike Tyson eligió entre Julio César Chávez y Floyd Mayweather

El máximo objetivo de Canelo Álvarez vs. Terence Crawfordd
Boxeo

El máximo objetivo de Canelo Álvarez vs. Terence Crawfordd

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo