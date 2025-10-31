Es tendencia:
Canelo Álvarez recibió una propuesta contundente para su primera pelea en 2026: ¿Aceptará?

Dinamita Márquez afirmó que lo mejor que puede hacer Saúl es compartir el cuadrilátero con David Benavidez.

Por Lucas Lescano

Canelo Álvarez recibió un desafío por parte de otro campeón del mundo.
Todo el mundo del boxeo se pregunta cuál será la próxima pelea que tendrá Canelo Álvarez tras perder de forma inesperada con Terence Crawford. El mexicano dejó una imagen un tanto deslucida sobre el cuadrilátero, por lo que el siguiente paso se torna complicado de descifrar, aunque para Juan Manuel Márquez está claro el protagonista con el que Saúl debe compartir el cuadrilátero.

Julio César Chávez le dedicó unas palabras a Canelo Álvarez en un día especial

Dinamita Márquez sueña con Canelo vs. Benavidez

Lo que afirmó Dinamita es que Canelo debe enfrentar a David Benavidez en su siguiente paso. Para el mexicano, su compatriota está en condiciones de asumir un importante riesgo que le permita recuperarse de su caída más reciente.

En ese sentido, Márquez afirmó que este combate sería espectacular para el mundo del deporte, siendo consciente del enorme riesgo que implica para el tapatío el hecho de compartir el cuadrilátero con el actual campeón de los semipesados.

David Benavidez tiene claro quiénes son los mejores libra por libra.

David Benavidez es el rival con el que Juan Manuel Márquez quiere ver a Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

Está esa pelea que siempre hemos pedido, que no se ha dado. Hubo movimientos algo medio extraños cuando Benavidez era retador oficial de la división en las 168 libras, en la división de peso supermediano era el retador oficial”, manifestó Márquez en conversación con BLCK MNKY TV.

Por otro lado, añadió: “Esa pelea toda la sigue la gente tocando y diciendo, Benavidez frente a Saúl. También es una pelea que difícilmente se puede concretar, pero vamos a esperar, no imposible”.

La leyenda del boxeo que confesó sobre Terence Crawford: “Me tapó la boca”

Finalmente, cerró: “Hay que recordar que Benavidez va a enfrentar a Anthony Yarde. No va a ser una pelea fácil para Benavidez, hay que ver. Pienso que Benavidez se ha enfrentado a lo mejor de la división de las 168, excepto el Canelo Álvarez, pero en la 175 ha enfrentado a lo mejor”.

Lucas Lescano
