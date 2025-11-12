Juan Manuel Márquez es conocido, por estos tiempos, por ser uno de los mayores críticos de Canelo Álvarez. Poco importa que ambos sean mexicanos y que compartan algo del eterno legado que tiene el país en el deporte, ya que Dinamita es explosivo contra Saúl cada vez que tiene la oportunidad y en esta ocasión expresó qué es lo que le falta al tapatío para recuperar el prestigio perdido.

Márquez entiende que la derrota que sufrió Canelo con Crawford caló hondo en la carrera de Álvarez y que, aunque no todo está perdido, no será nada fácil el camino que le posibilite volver a las grandes luces que lo vieron brillar durante tantos años. En ese sentido, Juan Manuel elogió a su compatriota, pero también lo tundió de fuerte manera.

Los duros comentarios de Juan Manuel Márquez hacia Canelo Álvarez

“Hay que recordar que Canelo Álvarez es un peleador que aguanta muchos golpes, que tiene muy buena quijada, que tiene mucho aguante, pero no tiene la contundencia de poder tirar golpes a velocidad. Lo hemos visto que de repente cierra las salidas, de repente no camina bien el ring, hace falta que cierre bien las salidas, mover la cintura, darle ritmo al boxeo y creo que ese ha sido un factor importante para el peleador de Jalisco y creo que le hace falta no concentrarse en poder, sino en velocidad, concentrarse en movimiento de cintura”, comentó Márquez en plática con BLCK MNKY TV.

A su vez, señaló qué es lo que debe recuperar el repertorio de Canelo sobre el ring: “Él en algunas peleas nos enseñó que sabía contragolpear y lo hacía bastante bien, ahora lo dejó de hacer. Porque con Terence era más pelear a velocidad, más pelearle al contragolpe porque tenía el calibre, tenía la potencia para poderlo hacer y conectar no solo un golpe, sino conectar dos o tres golpes de poder que eso pudieran hacer mella en Crawford, pero no fue así, no hubo otro plan”.

Juan Manuel Márquez no perdonó a Canelo Álvarez con sus dichos. (GETTY IMAGES)

El regreso de Álvarez a los cuadriláteros es un misterio. El tapatío aún no confirmó los planes a seguir luego de la mencionada caída vs. Crawford en septiembre. Tras ser operado de uno de sus hombros, se espera que su vuelta a los cuadriláteros sea a mitad del próximo año. Eso sí, todavía no se puede hablar de rivales, porque el futuro es incierto.

