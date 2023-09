Freudis Rojas puede que sea un joven boxeador, pero su actuación arriba del ring va más allá de su edad y está enfocado en hacerse un nombre dentro de la disciplina, conociendo las ventajas y desventajas como un peleador meticuloso.

Rojas demostró su potencial superando a Saúl Bustos el pasado viernes por la noche, con una puntuación de fueron 79-73, 79-73 y 80-72 para Rojas, quien mejoró a 12-0, 11 nocauts, en el Boeing Center en Tech Port en San Antonio, Texas.

Es su segunda derrota, luego de vencer hace poco menos de cinco meses a Gilbert Venegas en el primer round. Sin embargo, esta ocasión fue especial, dado que hizo su debut en una cartelera de Showtime Championship Boxing.

"Estaba tan feliz, creo que estuve más ansioso esa noche porque fue mi debut en Showtime. Le digo a la gente que en el camino hacia el ring, no recuerdo nada, pero fue muy divertido, fue un momento surrealista para mí. Había algunas mariposas en mi estómago, y he dicho que si no hay mariposas, entonces algo anda mal, ellas siempre son bienvenidas cada vez que peleo”, expresó Rojas.

En cuanto a su rival, expresó su admiración y respeto. Bustos no se subía al ring desde el pasado 29 de octubre cuando perdió ante Alan Sánchez, pese a ese resultado, Rojas no pasó por alto las habilidades del entrenado por Freddie Roach.

“Todos los respetos para Saúl. Sabemos que es un duro competidor y que vendrá con mucha presión. Sé que Freddie también le dirá lo mismo y tratará de ponerme contra las cuerdas. Pero mi padre, yo y (la entrenadora) Kay Koroma hemos entrenado muy duro. Sabemos con qué vendrá y si algo cambió, tenemos el plan B, el plan C y el plan D, así que estamos listos para esta noche.

Rojas apareció recientemente en las noticias cuando Sampson Lewkowicz lo firmó con un contrato promocional. En el deporte se habla que Lewkowicz descubrió a Manny Pacquiao y Sergio Martínez, y actualmente tiene bajo su promoción a peleadores de la talla de David Benavidez, Sebastián Fundora y Michel Rivera.

Después de escuchar que Lewkowicz quería ficharlo, Rojas sintió que finalmente pudo triunfar en el deporte y tenía la esperanza de continuar bajo los consejos de las personas adecuadas en el deporte.

“Me alegré mucho cuando conocí que Sampson se interesó en mí. Es uno de los mejores en el deporte y le confío completamente mi carrera. Siento que él llegaré a donde quiero estar, ser campeón mundial o indiscutible. Creo que es la mejor y más racional decisión que he tomado en mi vida. Es emocionante saber que tengo a uno de los mejores promotores del deporte conmigo”, resaltó Rojas.

Rojas seguirá demostrando de lo que es capaz.