Los resultados para el Club América en este Clausura 2026 no han sido lo que se esperaba, por lo que el equipo azulcrema ha tenido que analizar cada uno de los detalles que hacen que las cosas no salgan. A media semana, la plantilla perdió ante Atlético de San Luis y todo parecía indicar que señalaban aquella tarjeta roja a Ramón Juárez, pero no habría sido lo único.

Y es que la frustración que se genera en el partido ha hecho que el equipo no se muestre concentrado y sobre todo que dejen de lado las indicaciones. Algunos aficionados han comentado en redes sociales que es culpa de André Jardine quien prefiere a unos jugadores sobre otros, pero cuando les ha dado gusto como en el caso del central las cosas no salieron.

¿Qué pasó entre Aguirre y Jardine?

Sin embargo, hubo un momento en este duelo que pasó desapercibido en la televisora, pero no para los aficionados que estaban en las gradas. Y es que en redes sociales se compartió un video en el que André Jardine se ve discutiendo con Rodrigo Aguirre y éste con manoteos también le hace ver su molestia, pero al final el DT se ve indignado porque no le hace caso.

En este metraje se puede ver que el estratega le hace apuntes sobre cómo deberían estar acomodados, pero el “Búfalo” enfatiza supuestamente en que así se estuvo haciendo. La molestia de Jardine es clara, similar a la de la afición, quienes consideraron que el delantero ha tenido esas actitudes en cada uno de los equipos que va.

Si bien, no se puede escuchar qué es lo que pasa, sí da muestra de que la frustración los va rebasando. Lo propio del equipo es que si hubo una equivocación, Jardine y Aguirre la discutieran en los vestuarios y hasta ahí, aunque también es muy probable que de no ver avance en el uruguayo podría dejar de ser considerado.

