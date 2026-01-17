La ventana de transferencias del futbol mexicano continúa a paso firme y los equipos continúan buscando refuerzos de cara a poder confeccionar las plantillas más competitivas posibles. Pero también pueden tener salidas. Y en las últimas horas, se conoció que un equipo de la Liga MX podría perder a una de sus figuras.

Publicidad

Publicidad

Así lo reconoció José Antonio Noriega, presidente deportivo de Rayados, al hablar de la posibilidad de una salida del delantero Germán Berterame. Así lo expresó al ser abordado por la prensa: “Confirmar que sí ha habido un acercamiento, hay una propuesta, una oferta que le es interesante a Berte“.

Y continuó: “Puede llegar a ser interesante para nosotros, pero estamos analizando porque llega en un momento inoportuno, no hay mucho tiempo para reaccionar”. “La estamos analizando, al ser atractiva para Berte y no ser mala para nosotros”, aseveró.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Además, añadió: “No voy a dar detalles, simplemente le interesa a Germán y pudiera llegar a ser interesante para nosotros”. Por otro lado, también tienen los pasos a seguir si se da el traspaso: “Si decidimos que la oferta es interesante y que Germán salga, haremos todo lo posible, ya estamos trabajando en ello, por sustituirlo”

El entrenador Domenec Torrent también habló del tema al ser consultado tras la victoria 5-1 ante Mazatlán: “Cada año tiene ofertas, entonces esto es un tema que maneja la directiva. Si se fuera Berterame, nos tienen que dejar mucha lana”.

¿Cómo está siendo el ciclo de Germán Berterame en Rayados?

ver también ¡Fin de la novela! Tato Noriega reveló si Rayados fichará a Antoine Griezmann

Desde su arribo a mediados de 2022, el goleador argentino fue parte de 152 compromisos con los regiomontanos, siendo titular en 136 de ellos. Marcó 67 goles y realizó 15 asistencias, dejando en claro su importancia en la cuota ofensiva del equipo.

Publicidad

Publicidad

En síntesis