Ganó y nada más: Jaime Munguía venció a Nikita Zion y continúa siendo campeón del mundo

El tijuanense no se lució para nada, pero retuvo su título de campeón y se mantiene en lo más alto del deporte.

Jaime Munguía superó a Nikita Zion por decisión unánime con tarjetas de 116-112 y dos de 117-111, logrando retener el título mundial supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo. En los papeles iniciales el rival representaba una prueba accesible para superar con claridad, pero el desarrollo sobre el tapiz mostró una historia completamente diferente para el peleador de Tijuana.

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Desde las primeras campanadas, el pugilista azteca no encontró nunca la distancia ideal para dominar las acciones con comodidad. Aunque el retador ruso parecía no contar con las herramientas técnicas necesarias para complicar al monarca, la realidad marcó que lo cruzó en varias ocasiones cuando el mexicano avanzaba sin cobertura defensiva.

El momento de mayor dramatismo ocurrió durante el sexto asalto, cuando el campeón estuvo cerca de caer noqueado ante la sorpresa del público. La resistencia física del tijuanense y la evidente falta de potencia de Zion para liquidar el pleito permitieron que el combate mantuviera el curso sin un desenlace prematuro.

A partir de ese quiebre, la contienda ingresó en un terreno de fuertes intercambios en el centro del cuadrilátero. En ese escenario de fuego cruzado, la mayor precisión de Munguía para conectar combinaciones terminó por inclinar la balanza a su favor sobre las tarjetas de los tres jueces.

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De todas maneras, la actuación dejó la espina de no poder observar una versión dominante del campeón mundial. Mientras el tiempo transcurre en su trayectoria profesional, la falta de una presentación contundente le impide establecerse de forma definitiva dentro de la nómina estelar del boxeo mexicano.

En síntesis