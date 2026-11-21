Revisa la acción más destacada de este fin de semana para que no te pierdas de nada.

Está todo listo para continuar con un noviembre que pasará con presentaciones de élite en el boxeo. En ese sentido, antes de adentrarse de lleno en el final del undécimo mes del año, el pugilismo tiene preparada una cartelera plagada de estrellas que promete definir cosas importantes para el presente y futuro del deporte.

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Los protagonistas más importantes del día serán Carlos Mejía Juárez vs. Yoali Mosqueda. Entre los mexicanos no estará ningún tipo de título o cinturón en juego, por lo que la expectativa de los aficionados es disfrutar de una contienda de alto voltaje, alejada del aburrimiento.

El inicio de la jornada está previsto para las 20:00hs del Centro de México, 21:00hs de Bogotá y 23:00hs de Buenos Aires, aunque la pelea estelar se espera para las 22:00hs de CDMX. Toda la jornada del día podrá ser seguida de principio a fin mediante Disney+ y ViX de manera exclusiva.

Las peleas más destacadas de este sábado 21 de noviembre:

Mario Pérez vs. Ibran Retamozo | Peso ligero

| Peso ligero Eduardo Montoya vs. Martín León Morales | División no confirmada

| División no confirmada Víctor Salinas Carrasco vs. Gustavo Rivera | División no confirmada

| División no confirmada Jesús Ariel Pérez vs. José Cervantes | División no confirmada

| División no confirmada Carlos Mejía Juárez vs. Yoali Mosqueda | Peso mosca

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En síntesis