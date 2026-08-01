Quién pelea HOY sábado 1 de agosto de 2026 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Revisa la acción más destacada de este fin de semana para que no te pierdas de nada.

Está todo listo para que México disfrute de un nuevo fin de semana de boxeo en el que puede terminar la jornada con un campeón del mundo. A continuación, repasa lo que tienes que saber para no perderte de nada de una jornada que tiene todos los tintes para transformarse en histórica.

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Los protagonistas más importantes del fin de semana serán William Zepeda y Lamont Roach. El mexicano y el estadounidense se medirán con el título CMB del peso ligero que quedó vacante. Al final del día, las 135 libras tendrán un nuevo rey del Consejo Mundial de Boxeo, con el deseo especial de Latinoamérica de que sea el Camarón.

Será la segunda oportunidad titular de Camarón, quien viene de perder en julio del año pasado ante Shakur Stevenson, con este mismo cinturón en juego. Por su parte, Lamont no pelea desde junio de 2025, fecha en la que empató con Isaac Pitbull Cruz. Ambos están ante la oportunidad de consolidarse como estrellas del deporte.

El inicio de la jornada está previsto para las 17:30hs del Centro de México, 18:30hs de Bogotá y 20:30hs de Buenos Aires, aunque la pelea estelar se espera para las 15:00hs de CDMX. Toda la jornada del día podrá ser seguida de principio a fin mediante DAZN de manera exclusiva.

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Las peleas más destacadas de este sábado 1 de agosto:

Fabian Guzmán vs. Aaron Coley | Peso superligero

| Peso superligero Charles Conwell vs. Paul Kroll | Peso superwelter

| Peso superwelter Gurgen Hovhannisyan vs. Uila Mau’u | Peso pesado

| Peso pesado Raúl Curiel vs. Quinton Randall | Peso wélter

| Peso wélter Raymond Muratalla vs. Robson Conceição | Peso ligero

| Peso ligero Lamont Roach Jr. vs. William Zepeda | Peso ligero

En síntesis