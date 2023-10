Jaron Ennis y sus críticos concuerdan en algo, y es que necesita un rival de alta categoría.

Pero hasta el momento, se ha conformado con los oponentes que están interesados en enfrentarlo. Karen Chukhadzhian y Roiman Villa eran buenas opciones, pero mostraban que quería a alguien de élite y su opción principal es Terence Crawford, campeón indiscutible de la división de peso welter.

Si Crawford no presta atención a los llamados de Ennis, pero a este último también le gustaría pelear con Keith Thurman, sin embargo, el excampeón unificado no se muestra muy interesado, aunque no descarta aceptarlo si le ofrecen una buena bolsa.

Se desconoce cuáles son las conversaciones en privado, pero Ennis cuestionó la situación y reprochó la dificultad para llamar la atención de Thurman. Generalmente Ennis es reservado en algunas ocasiones, pero en esta oportunidad, abrió la boca para aclarar que las negociaciones no han continuado no porque sea de su parte.

"Lo intentamos, no hay nada más que pueda hacer. Me canso de escuchar su nombre y sigue actuando como si nunca antes hubiera recibido una oferta ", aseguró Ennis, en declaraciones para YSM Sports Media.

En algún momento, Thurman era el hombre a vencer. Actualmente todavía lo es, pero hasta cierto punto, dado que su poder estelar no es el mismo de antes.

Entre las desventajas que han bajado a Thurman se encuentran, las lesiones y su inclinación a jugar a la espera, incluso solo se ha subido al ring una vez desde 2019, para enfrentar y vencer a Mario Barrios por decisión unánime.

El interés de Thurman se abalanza hacia Crawford, constantemente ha jugado a llamar la atención del mejor púgil de la división, y eso no es algo que sorprenda a Ennis. Teniendo en cuenta su edad, la estrella en ascenso cree que Thurman lo que hace es buscar un último día de pago elevado antes de retirarse profesionalmente.

“Él sólo quiere un retiro de efectivo, él es mayor, todavía puede pelear, todavía es bueno, pero sólo está tratando de encontrar un gran día de pago”, afirmó Ennis.