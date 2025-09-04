Canelo Álvarez ya está listo para enfrentar a Terence Crawford el próximo 13 de septiembre. En el fin de semana del Día de la Independencia, el tapatío intentará extender su reinado en las 168 libras en una de las peleas más importantes de su carrera. Sin embargo, hay quienes todavía siguen criticando al monarca y uno de ellos es otra leyenda como Juan Manuel Márquez.

La dura crítica de Juan Manuel Márquez a Canelo Álvarez

Lo que expresa el excampeón del mundo es una disconformidad muy grande con los privilegios que el deporte le da a Canelo. Juan Manuel siente que su compatriota no respeta al boxeo dejando pasar retadores mandatorios y optando por contratos millonarios concretando duelos que, a su entender, no son los más propicios.

“Canelo ha recibido un trato especial por parte de ustedes, un trato en el cual prácticamente pues hace lo que él quiere. Pelea con quien quiere, ve si quiere pelear o no. Dice: ‘no quiero enfrentar a otro rival, ahora me conviene enfrentar a este’ y creo que, en ese sentido, el organismo tiene que hacer valer su reglamento, porque el reglamento se hace valer para ciertos peleadores y para otros no”, expresó Márquez en ProBox TV.

Canelo Álvarez tiene en su poder el trono completo del peso supermediano. (GETTY IMAGES)

Esto despierta un gran debate. Hay quienes coinciden en su totalidad con Márquez, pero lo cierto es que Canelo no fue dueño del cinturón del CMB en los supermedianos, sino que tuvo que enfrentar a distintos protagonistas hasta llegar a obtener el trono completo, como lo fue el último caso, cuando enfrentó a William Scull a principios de mayo, pelea criticada por lo poco que el cubano estuvo a la altura de las circunstancias.

En ese sentido, todos esperan que la pelea ante Crawford sirva para terminar con las distintas polémicas que rodean su carrera. El hecho de enfrentar a uno de los mejores de su misma generación, exponiendo el trono completo de los supermedianos, le puede permitir dejar atrás múltiples cuestionamientos que ponen en duda su verdadera valía sobre el cuadrilátero.

