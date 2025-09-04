Ya no falta casi nada para el 13 de septiembre en el que se enfrentarán Canelo Álvarez y Terence Crawford en Las Vegas. Todo el mundo del deporte estará pendiente a la contienda más esperada del año, pero la mala noticia para muchos es la forma en la que se deberá acceder para poder ver el enfrentamiento.

El acuerdo del combate incluye que el evento sea transmitido completamente por Netflix. La compañía líder en películas y series incursionó en el mundo del boxeo el pasado mes de noviembre con el duelo entre Mike Tyson y Jake Paul que llevó a todo el mundo de manera exclusiva.

Canelo no está feliz con la decisión de que su pelea sea vista solo mediante Netflix

Esto significa que en México no podrá ser visto mediante TV abierta, lo que generó la reacción de Canelo. Según Rodolfo Vargas, narrador de TV Azteca, el tapatío se molestó mucho con esta decisión, ya que su intención es ser un luchador popular, visto desde todos los puntos de su país natal.

“El primero en reaccionar ante esta situación fue el propio Saúl Álvarez. Hizo todos los esfuerzos junto con nosotros. No es una cuestión de dinero, ya fue una cuestión de que quien posee los derechos ya no quiso echar marcha atrás para abrirle esa ventana que siempre ha tenido Saúl, que siempre piensa en su público mexicano, ¿por qué? Porque la televisión abierta les da la oportunidad a todos los seguidores del boxeo de tener sus peleas. Lamentamos mucho esta situación y de viva voz del propio Canelo, dijo que pondrá doblemente una exigencia para que esto se cumpla como tenía que haber sido”, comentó el mencionado Vargas.

En ese sentido, la única posibilidad que existirá para ver la segunda presentación del año de Canelo, esta vez en el fin de semana del Día de la Independencia, será por la plataforma tan conocida. Aunque contando con una suscripción no hace falta realizar un pago extra, lo cierto es que aquellos que no cuenten con la posibilidad de acceder a este medio, no podrán ser testigos de uno de los combates más esperados por todo el deporte.

