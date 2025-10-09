A principios de julio, el mundo del deporte se vio asombrado por la inesperada detención de Julio César Chávez Jr. tras la pelea que había protagonizado días atrás con Jake Paul. El mexicano se expresó por primera vez luego de afrontar uno de los momentos más duros de su vida y explicó cómo continúa su situación judicial, con el boxeo siempre en la mira.

La defensa que sostiene Julio César Chávez Jr.

Lo que afirmó Chávez Jr. de manera contundente es que es inocente. Al hijo de la leyenda se lo acusa de ser parte del Cártel de Sinaloa, uno de los más peligrosos del mundo. En ese sentido, el mexicano expresó que no entiende como llegó tal imputación a su nombre, por lo que se encuentra a total disposición de la Justicia desde el primer momento.

“Estoy vinculado a proceso, estamos en manos de las autoridades. A mí se me dijo que tenía que firmar cada mes y que podía salir del país o boxear, siempre y cuando contara con un permiso y lo hiciera de buena manera”, le comentó Chávez a TUDN.

Y además agregó: “Fue un shock para mí, jamás me imaginé que me detuvieran. Salí a patinar y, en la segunda vuelta, llegaron cinco patrullas. Cuando recién me arrestaron, me llevaron a una cárcel provisional. Ahí llenan el papeleo por la detención y yo pensé: ‘Me van a deportar, mándenme con mi papá’ Pero no… Ahí comenzó la travesía. Sí, claro que soy inocente. Yo no soy traficante y en Culiacán todo el mundo lo sabe. Golpear gente para un cártel o esas cosas… No. Gracias a Dios nunca he tenido la necesidad”.

“Yo quiero mucho a mi papá y a mi mamá. Les agradezco que me hayan apoyado y que me disculpen. Siempre he sido buen hijo, buen amigo y buen padre. Tengo muchos errores, por supuesto, pero nunca he sido una persona mala“, concluyó.

Por otro lado, Chávez afirmó que el boxeo sigue siendo un objetivo para su vida. De esta manera, todo parece indicar que los planes están encaminados para una nueva aparición en escena el próximo 13 de diciembre en San Luis Potosí, aún sin rival confirmado para la función que servirá para despedir un año más convulsionado de lo normal.

