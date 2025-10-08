Es tendencia:
Julio César Chávez Jr. rompió el silencio y apoyó a Canelo Álvarez

Entre compatriotas se respetan a pesar de lo que suceda sobre el ring y las derrotas que se puedan llegar a sufrir.

Por Lucas Lescano

Julio César Chávez Jr. le envió un positivo mensaje a Canelo Álvarez.
© Getty ImagesJulio César Chávez Jr. le envió un positivo mensaje a Canelo Álvarez.

Canelo Álvarez parece haber quedado un tanto marginado del centro del boxeo luego de los múltiples comentarios negativos que recibió respecto a su última presentación a mediados de septiembre ante Terence Crawford. Sin embargo, alguien que lo conoce muy bien como Julio César Chávez Jr. decidió salir a respaldar a su compatriota en este duro momento.

Chávez Jr. quiere ver una revancha entre Canelo y Crawford

Lo que afirmó el hijo de la leyenda es que no coincide en las duras críticas que está recibiendo Saúl, que no significa nada que haya perdido en comparación con el enorme legado que ha cosechado durante tantos años. En ese sentido, Julio César expresó su total apoyo hacia Canelo, afirmando que espera con ansias ver una revancha con Crawford para que se pueda reivindicar.

“Canelo, ahora que perdió… Estamos hablando que siempre fue como una rivalidad con Canelo, pero me duele que pierda. La verdad, estoy orgulloso del Canelo porque en su momento hubo una pelea entre él y yo y qué mejor que Canelo se haya quedado con esa estafeta, porque él es disciplinado, el que le ha echado muchas ganas”, le expresó Chávez a TUDN.

Canelo Álvarez volvió a ser duramente criticado.

Canelo Álvarez recibió el apoyo de Julio César Chávez Jr. (GETTY IMAGES)

Y además agregó: “Es triste para el boxeo mexicano porque nos convenía que Canelo ganara para que hubiera más boxeo en México. Pero Canelo es un gran campeón, hay que reconocerlo, un gran peleador, hay detalles ahí que todos sabemos que no les gustan mucho a las personas”.

“Ha hecho cosas increíbles, el dinero que está ganando… La verdad, orgulloso del Canelo, de que ponga en alto al boxeo mexicano y hasta vi que ahora estaban enojados con él, como que querían que perdiera porque cobra mucho y se da su paquete, pero es parte del boxeo. Yo creo que una revancha para que gane, una revancha”, cerró.

