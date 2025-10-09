El boxeo olvidó a Canelo Álvarez

Como si se hubiera esfumado de la tierra, como si la figura de Terence Crawford hubiese devorado por completo todo lo que había de él, como si su legado no valiera nada por estos tiempos. Así se siente el destrato del boxeo a Canelo Álvarez. Y en el deporte no hay justicia, pero eso no significa que haya que aceptar cualquier cosa, porque no se puede olvidar de un día para el otro.

La carrera de Canelo debe ser respetada

La carrera de Canelo comenzó a nivel profesional allá por el 2005 y desde entonces se encargó de ir construyendo un camino que finalmente lo transformó en la nueva cara del boxeo mexicano y mundial, al punto de ser comparado con Julio César Chávez en distintas ocasiones. Saúl se transformó en el primer campeón indiscutido de los supermedianos e hizo un culto de la defensa de sus coronas.

Punto ahí, porque se entiende el fastidio de aquellos amantes del deporte que señalan que el tapatío perdió con Floyd Mayweather, Dmitry Bivol y Terence Crawford en peleas en las que parecía que debía dar un paso adelante para confirmar su estatus de leyenda. Esas oportunidades en las que salió del cuadrilátero con la mano abajo son las que configuran su récord de 62-3-1, ¿pero entonces las 62 veces en las que terminó la velada como triunfador no sirven de nada?

Canelo Álvarez fue duramente golpeado por Terence Crawford, dentro y fuera del cuadrilátero. (GETTY IMAGES)

Los deportistas nunca van a conformar a todos. Siempre habrá alguien que los adule por demás y otros que los critiquen con saña, por lo que lo ideal sería encontrar un equilibrio. A este nivel son todos de élite, por lo que discutir a alguno de ellos suena un tanto absurdo. Sin embargo, las formas, las maneras pueden ser generadoras de debates y allí es válida la discusión, aunque siempre se tratará de momentos, de decisiones que solamente una persona es capaz de tomar, sin importar lo que piensen miles o millones alrededor del mundo.

Claro, hay quienes están en contra de que Canelo haya evitado peleas, aparentemente, más complicadas, con el fin de extender su dominio y acumular millones sin poner en riesgo su plan. Esto se derrumbó con la derrota ante Crawford y claro que quedó expuesto, pero si hay algo que da el deporte es revancha y si tantos la tuvieron, ¿no sería justo dársela a alguien que hizo más grande el deporte? Podrá gustar más o menos, pero que es exitoso nadie lo puede negar. El boxeo no debe olvidar a Canelo Álvarez.