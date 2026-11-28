Revisa la acción más destacada de este fin de semana para que no te pierdas de nada.

Está todo listo para cerrar un noviembre que pasará con presentaciones de élite en el boxeo. En ese sentido, antes de adentrarse de lleno en el final del undécimo mes del año, el pugilismo tiene preparada una cartelera plagada de estrellas que promete definir cosas importantes para el presente y futuro del deporte.

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Los protagonistas más importantes del día serán Nelson Hysa vs. Agit Kabayel. Entre el albano y el alemán estará el título CMB del peso pesado en juego, por lo que la expectativa de los aficionados es disfrutar de una contienda de alto voltaje, alejada del aburrimiento.

El inicio de la jornada está previsto para las 09:00hs del Centro de México, 10:00hs de Bogotá y 12:00hs de Buenos Aires, aunque la pelea estelar se espera para las 12:00hs de CDMX. Toda la jornada del día podrá ser seguida de principio a fin mediante DAZN de manera exclusiva.

A su vez, el fin de semana inició con la victoria de Andy Cruz. El cubano se impuso ante Artur Subkhankulov y se coronó como campeón ligero de la FIB tras obtener la victoria en Rusia por la vía de la decisión dividida.

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Las peleas más destacadas de este sábado 28 de noviembre:

Simon Zachenhuber vs. Kamer Maloku | Peso supermediano

| Peso supermediano Granit Shala vs. Kolbeinn Kristinsson | Peso pesado

| Peso pesado Gleb Bakshi vs. Serhat Parlak | Peso mediano

| Peso mediano Arthur Mann vs. Aloys Jr. | Peso crucero

| Peso crucero Nelson Hysa vs. Agit Kabayel | Peso pesado

En síntesis