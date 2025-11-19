Luego de unas largas semanas sin decisión tras un nuevo escándalo que explotó en manos de Gervonta Davis, lo que obligó a Tank a tener que bajarse la pelea prevista con Jake Paul, la celebridad se encargó de encontrar un reemplazo y se terminó topando con una estrella de primer nivel, capaz de igualar mucho más las cosas. Anthony Joshua es el elegido para compartir el cuadrilátero con el youtuber en una contienda que ya tiene definidas sus respectivas reglas.

Jake Paul vs. Anthony Joshua con reglas confirmadas

En primer lugar y lo más importante que hay que decir es que será una pelea de calibre profesional, por lo que contará para los récords oficiales de ambos luchadores. Claro, Paul no tiene un largo trayecto en el deporte y mucho menos enfrentando protagonistas de primer nivel, sino más bien se ha enfrentado a leyendas, pero que volvieron del retiro para compartir el cuadrilátero con él.

En ese sentido, y sin perder de vista que hace poco más de un año Joshua perdió con Daniel Dubois un enfrentamiento que tenía un título del mundo en juego, entonces es justo decir que el británico tiene el favoritismo de su lado. Por eso, lo que se buscó fue proteger un poco a Paul con una pelea que tendrá una duración de ocho asaltos de tres minutos cada uno y no de 10 como debería corresponder.

Jake Paul está listo para medirse con Anthony Joshua a finales de diciembre. (GETTY IMAGES)

Por otro lado, se acordó que el 19 de diciembre los protagonistas utilicen guantes de 10 onzas y el punto más importante: Joshua no podrá registrar más de 245 libras en la balanza. De esta manera, el inglés contará con una clara restricción a la hora de presentarse en la báscula que tiene como objetivo hacer las cosas lo más igualadas posibles.

Paul se enfrenta ante la oportunidad más importante de su vida en relación al tipo de rival que tendrá enfrente. En caso de superar a Joshua, sin dudas que pondrá su nombre en la mesa grande para poder obtener contiendas ante profesionales top, capaces de darle la posibilidad de acercarse a una oportunidad titular. Por el lado de Joshua, está en juego el prestigio de no perder ante un creador de contenido en Internet, teniendo años de carrera.

