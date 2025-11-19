Luego de que Jake Paul haya confirmado que finalmente peleará en 2025 y que lo hará ante Anthony Joshua, la expectativa de los aficionados creció mucho más teniendo en cuenta lo poco que había generado la rivalidad con Gervonta Davis. En ese sentido, los protagonistas comenzaron a expresarse al respecto de lo que sucederá el próximo 19 de julio en Miami y quien tomó la palabra en primer lugar fue Tyson Fury.

El Rey Gitano, retirado de la actividad profesional desde principio de año, se manifestó sobre uno de los duelos encargados de darle un buen cierre al 2025 y lo realizó con contundencia. Para Fury, la victoria terminará quedando en manos de Paul por la vía del nocaut, algo que sería verdaderamente impresionante para el mundo del boxeo.

Fury ve ganador a Paul ante Joshua

Mediante su cuenta de Instagram, Tyson compartió una historia clara en la que solamente etiquetó a Paul y lo acompañó de dos palabras: “By KO”. De esta manera, el excampeón del mundo dejó en claro un primer veredicto que llegó para dividir aguas.

Hay quienes piensan que Paul es capaz de demostrar su nivel ante boxeadores de primer nivel y no solo contra protagonistas retirados en un momento de declive. Sin embargo, para otros lo lógico es que Joshua imponga su experiencia y jerarquía de alguien que supo ser monarca y competir contra los mejores de la época en los pesos pesados.

La predicción que Tyson Fury dio para la pelea de Jake Paul vs. Anthony Joshua. (CAPTURA DE PANTALLA)

El tiempo será el único encargado de darle paso a la acción y, por consecuencia, definir quién se impondrá en una contienda que genera mucho debate. Joshua está ante la oportunidad de demostrar que puede dar un último golpe, mientras que Paul querrá dejar en el camino a una estrella que lo puede catapultar a las figuras más destacadas del pugilismo actual.

En síntesis

Tyson Fury , el Rey Gitano , predijo la victoria de Jake Paul por nocaut (KO) .

, el , predijo la victoria de por . La pelea de Jake Paul contra Anthony Joshua será el próximo 19 de julio en Miami .

contra será el próximo en . Fury, excampeón del mundo, se retiró de la actividad profesional a principio de año.

