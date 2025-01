Si de novelas hablamos, entonces México domina el mercado por excelencia. Eso es muy bonito para un producto que se comercializa detrás de una pantalla, pero cuando eso se traslada al deporte, puede generar todo tipo de sentimientos y con Canelo Álvarez se está viviendo eso mismo. Hay quienes se mantienen muy expectantes por lo que puede ser su presentación ante Terence Crawford, mientras que otros se muestran agotados por la demora y la falta de novedades. Aquí, para todos y cada uno de ellos, se viene una explicación clara y concisa de cómo esta la situación entre el mexicano y el estadounidense para entender por completo el panorama.

ver también ¡Sorpresa mundial! Tyson Fury anunció su retiro del boxeo y no pelearía vs. Anthony Joshua

En primer lugar, lo que hay que decir es que se viene coqueteando con la posibilidad de enfrentar a Saúl con Terence hace unos largos meses. Cuando el tapatío expuso sus coronas del peso supermediano en septiembre de 2024 ante Edgar Berlanga, el puertorriqueño ya se había impuesto al norteamericano en la elección de retador al trono de las 168 libras. Una vez que Álvarez dejó en el camino al boricua, el nombre de Bud volvió a estar sobre la mesa…

La historia completa de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

De cara a la primera presentación de ambos en 2025, no hay obstáculos que puedan provocar que esta contienda se demore más de lo que ya se ha atrasado. Ninguno tiene ningún otro compromiso superador a la vista, por lo que si hay un momento, parece ser ahora.

Publicidad

Publicidad

Terence Crawford está más cerca de pelear con Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

Hay dos trabas concretas que se pueden resolver y una supuesta que circula, pero no tiene argumentos para hacer afirmada con contundencia. Yendo por lo real, Crawford viene subiendo y escalando divisiones de manera constante buscando llegar hasta las 168 libras. Desde el peso ligero que Bud acumula cinturones y lo mismo quiere hacer en los supermedianos, para demostrar porqué es uno de los mejores boxeadores de la época actual del deporte.

Claro, Canelo domina como quiere la división en la que es rey y pelear contra alguien más ligero le podría significar una “facilidad” para imponerse una vez. En línea con esto, muchos aficionados creen que Saúl no quiere enfrentar a Terence para quedarse con combates más accesibles y que sean incapaces de poner en riesgo sus campeonatos del mundo. No parece tener mucho asidero la teoría, si se tiene en cuenta que el mexicano le puso un precio al subirse al ring con el estadounidense.

Publicidad

Publicidad

“Si alguien pone el dinero, yo peleo con Benavidez. Pero no peleo por menos de 200 millones de dólares. Lo merezco. Siempre me han pedido que pelee con alguien: Golovkin, Trout, Mayweather, Cotto, Callum Smith, Erislandy Lara, Billy Joe Saunders, Caleb Plant y peleé con todos. Y ahora yo puedo hacer lo que yo quiera”, expresó Canelo con Sway’s Universe.

Canelo Álvarez se encontró con el jeque Turki Al-Alshikh en Londres. (X)

Y además, agregó: “Me lo merezco. Y yo estoy dispuesto a pelear con todos. Pero ahora, en la posición en la que estoy, yo soy el que exijo. Contra Crawford, podría aceptar un poco menos, 150 millones. Me gusta como pelea, es un gran boxeador”.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, aunque el pedido suene desorbitado, es como Canelo plantea la historia. Si se cumplen las condiciones, entonces hay pelea. Esto no es un problema, ya que quien está detrás de la organización del duelo es el magnate Turki Al-Alshikh, quien ya llegó a reunirse con el mexicano.

ver también ¡No es Canelo Álvarez! La revista The Ring eligió al mejor boxeador del 2024 y sorprendió con su nombre

En algún momento el jeque expresó: “No conozco a nadie del equipo de Canelo y no tengo ninguna conexión, pero quiero hablar con él directamente, sin nadie de por medio. Crawford tiene un pequeño problema de salud y prefiere pelear con nosotros después de mayo”. Sus deseos se terminaron cumpliendo y las negociaciones ya están en marcha. Teniendo en cuenta lo largas que suelen ser las preparaciones para un combate, no debería pasar mucho tiempo más para que llegue alguna oficialización más concreta, ya sea para el sí o el no. La situación es clara: si hay dinero y acuerdo, tenemos pelea.