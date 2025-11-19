“El único que tiene miedo es Canelo Álvarez”

David Benavidez se subirá al cuadrilátero este sábado 22 de noviembre en una presentación muy esperada. El Monstruo Mexicano expondrá sus coronas AMB y OMB de los semipesados ante Anthony Yarde en una contienda que servirá para definir muchas cosas en el presente y para el futuro, por lo que el norteamericano no pierde de vista lo que un triunfo puede representar de cara a lo que viene.

En ese sentido, Benavidez se volvió a expresar sobre Canelo Álvarez, el rival al que más ha “perseguido” en el último tiempo. Lo que entiende David es que se encuentra en una posición ventajosa para obtener la pelea que más quiere, ya que Saúl quedó debilitado luego de perder sus cinturones de los supermedianos con Terence Crawford.

Benavidez dice que Canelo tiene miedo

Benavidez afirmó que Canelo tiene miedo de enfrentarlo, porque sabe que significaría un riesgo muy grande el hecho de compartir el cuadrilátero con él. El campeón de las 175 libras expresó que no existen grandes atractivos para Saúl por fuera de los duelos más esperados por el público y que debe aceptar una contienda con una estrella de primer nivel para mantener su prestigio.

“El único que tiene miedo de mí es Canelo. Nadie, para serte honesto, quería verlo pelear contra Crawford, sin faltar al respeto a Crawford, pero la gente quería verlo con Bivol otra vez, a gente quería verlo pelear conmigo”, le expresó Benavidez a FightHub TV.

David Benavidez no quiere esperar más peleas grandes. (GETTY IMAGES)

Por otro lado, añadió: “Si no se va a retirar, ¿entonces qué peleas le quedan? ¿Qué hay en 168? ¿Munguía, Mbilli, Pacheco? No hay peleas para él ahí, así que si regresa, tiene que enfrentarnos a uno de nosotros: a Beterbiev, a Bivol o a mí, eso es lo que pienso sobre esa situación”.

Lo que resta esperar entonces es que Benavidez confirme su dominio actual en los semipesados para revalidar que puede decidir sus próximos sin depender de nadie. Para David es fundamental demostrar que puede estar a la altura de las grandes figuras de la actualidad y competir con cualquiera de ellas de igual a igual.

