En los últimos días tomó mucha fuerza el rumor que indica que Floyd Mayweather y Manny Pacquiao se encuentran en negociaciones para concretar una revancha muy esperada por todos los aficionados del boxeo y deporte en general. En ese sentido, se comenzó a especular qué tipo de condiciones tendría este duelo y una de las que más llamó la atención de todos es el marco en el que estaría catalogado el combate.

Mayweather vs. Pacquiao sería profesional

Aunque Mayweather se retiró con un invicto espectacular de 50-0, dejando números formidables sobre la mesa que nadie pudo conseguir jamás, se está barajando la posibilidad de que The Money acepte tener una contienda profesional y no de exhibición con Pacquiao. Esto le implicaría a Floyd el hecho de correr el riesgo de agrandar su excelente palmarés, pero también de dejarle una pequeña mancha.

Pacquiao viene de regresar al profesionalismo en julio, cuando enfrentó a Mario Barrios por el título wélter, por lo que el filipino no desea dar un espectáculo para el público ante uno de sus máximos rivales, sino más bien intentar desquitarse de aquella primera vez en 2015 en la que no lució tanto como se esperaba. En ese contexto, en 2026 se podría llegar a dar una de las peleas de todos los tiempos.

Manny Pacquiao y Floyd Mayweather podrían concretar un combate oficial, que sume a los récords de ambos. (GETTY IMAGES)

Se trata de dos protagonistas que han marcado la historia del deporte en sus respectivas épocas, con victorias épicas y sin precedentes. Cuando se enfrentaron luego de tanta espera no brillar y desilusionaron al público, lo que ocasionó un pedido incesante de una revancha que podría tratarse de algo solo más que rumores.

Si las conversaciones entre ambas esquinas prosperan, se espera que el duelo se oficialice para el próximo año, con el tiempo suficiente para que los boxeadores se puedan preparar de la mejor manera y que la expectativa entre los aficionados llegue a su punto máximo. Aún no se reveló una fecha estimada, ya que todo se encuentra en la primera etapa de acercamientos, pero la buena noticia es que existe predisposición de ambas partes para arribar a un acuerdo que contente a todas las partes.