La pelea que más repercusión y dinero generó en toda la historia del boxeo merece su segundo capítulo. Todos los amantes del deporte se quedaron con ganas de ver más de Floyd Mayweather y Manny Pacquiao compartiendo el cuadrilátero. La buena noticia es que la revancha entre las leyendas se podría concretar muy pronto.

El momento elegido para la revancha entre Mayweather vs. Pacquiao

Sí, tal como se lee. Según indican los reportes más recientes, se han iniciado conversaciones que podrían llevar a poner frente a frente, nuevamente, a Mayweather y Pacquiao. La fecha estimada es 2026, aunque aún sin un período exacto del año en el que se podría concretar el duelo.

La señal positiva para pensar en que no se trata de un simple rumor es que está involucrado Netflix. La cadena líder en transmisión de series y películas ha irrumpido en el mundo del boxeo para hacerse de los derechos de algunas de las contiendas más espectaculares y convocantes de los últimos tiempos.

Con su debut en noviembre del año pasado con la pelea que tuvieron Mike Tyson y Jake Paul, volvió a llevarse todas las luces con el gran duelo entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. Ahora, el próximo 14 de noviembre se medirán Gervonta Davis y el mencionado Paul y también podrá ser sintonizado por Netflix.

Esto significa que son millones los dólares involucrados en los hechos, lo que facilitaría el poder llegar a un acuerdo con ambos protagonistas para volver a subirlos al cuadrilátero.

La última pelea de Pacquiao fue en julio, cuando regresó al profesionalismo a los 45 años con el objetivo de ser campeón del mundo una vez más. Aunque Pacman falló en su intento al empatar con Mario Barrios, dejó la sensación de que todavía tiene cosas por darle al deporte.

Manny Pacquiao estuvo muy cerca de derrotar a Mario Barrios en Las Vegas. (GETTY IMAGES)

Por su parte, Floyd se subió al ring en agosto de 2024 por última vez. En el marco de una exhibición desarrollada en Ciudad de México, The Money se enfrentó a John Gotti III. En su caso, salió del escenario con la mano en alto y una nueva victoria, pero abucheado por el flojo espectáculo que regaló.

Mayweather y Pacquiao se enfrentaron en 2015. Luego de que los aficionados se cansaran de pedir el combate, finalmente se concretó. No fue todo lo increíble que se esperaba y la victoria fue para The Money sin mayores sobresaltos. Por ese mismo motivo es que existen las ganas de ver una revancha, para que demuestren un poco más que aquella vez.