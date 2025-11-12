David Benavidez sigue mirando hacia el futuro con una meta clara: enfrentarse algún día a Canelo Álvarez. Aunque esa pelea parece más lejana que antes, el Monstruo Mexicano asegura que el panorama ha cambiado por completo y que, por primera vez, las condiciones están de su lado.

Después de la derrota de Canelo ante Terence Crawford y la pérdida de sus títulos en el peso supermediano, Benavidez considera que ahora es él quien tiene la ventaja. Con los cinturones del CMB y la AMB en el peso semipesado, el estadounidense cree haber tomado el control del escenario.

La advertencia de David Benavidez a Canelo Álvarez

“Al final del día, ¿qué otras peleas le quedan a Canelo? Ahora, parece que tengo el control. No tiene ningún cinturón en las 168 libras; yo tengo títulos en 175 libras y planeo tener todos los cinturones de esa división”, manifestó Benavidez en conversación con talkSPORT.

Si bien el deseo de enfrentarse sigue latente, Benavidez le lanzó un reto directo a Canelo: subir de peso para buscar nuevos desafíos: “Dice que busca la grandeza. Hizo lo que hizo en 168 libras, así que ahora, ¿por qué no subir a 175 y hacer lo mismo?”.

Canelo Álvarez continúa siendo buscado por David Benavidez. (GETTY IMAGES)

El pasado 13 de septiembre, Canelo perdió su condición de campeón indiscutido en Las Vegas al caer por decisión unánime ante Crawford, en una de las derrotas más sonadas de su carrera. Desde entonces, el mexicano no ha confirmado cuándo volverá al ring, sobre todo tras la cirugía en su codo izquierdo que lo mantendrá inactivo por algunos meses.

Pese a ello, Benavidez mantiene la ilusión de que el duelo se concrete en el futuro: “No he perdido la esperanza por completo en esa pelea. Siento que, hasta que se retire y deje el boxeo, siempre existirá la posibilidad de que se concrete”.

En síntesis