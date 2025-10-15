Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boxeo

¿Problemas para Manny Pacquiao? A Rolly Romero le dictaron un rival obligatorio

El estadounidense podría dejar al filipino sin la pelea espectacular que esperaba confirmar.

Por Lucas Lescano

Rolly Romero tiene una defensa obligatoria por delante.
© Getty ImagesRolly Romero tiene una defensa obligatoria por delante.

Rolando Romero deberá defender su título mundial antes de pensar en un posible enfrentamiento con Manny Pacquiao. La Asociación Mundial de Boxeo confirmó que el campeón welter tendrá que medirse con el retador número uno, Shakhram Giyasov, en una pelea obligatoria que deberá concretarse antes del 13 de noviembre, un paso decisivo en la ruta del estadounidense.

Publicidad
Mauricio Sulaimán confirmó si Manny Pacquiao volverá a pelear por un título

ver también

Mauricio Sulaimán confirmó si Manny Pacquiao volverá a pelear por un título

El escenario planteado en la carrera de Romero

De hecho, el panorama cambió para Romero tras su consagración del pasado 2 de mayo en Times Square, cuando venció por decisión unánime a Ryan García y fue reconocido como campeón absoluto, luego de que Jaron Ennis ascendiera al peso superwelter y dejara vacantes los títulos de la FIB y la AMB. Desde entonces, el boxeador de 29 años se posicionó como una de las nuevas figuras de la división, aunque ahora tendrá que reafirmar su dominio ante un rival que llega con sed de revancha.

Giyasov, invicto con 17 triunfos y 10 nocauts, ya había quedado a las puertas de un campeonato cuando Ennis unificó los cinturones en su combate ante Eimantas Stanionis. Esta vez, el uzbeko no quiere dejar pasar la oportunidad y buscará destronar a Romero para consolidarse como campeón mundial welter.

Shakhram Giyasov podría ser el próximo rival de Rolly Romero. (GETTY IMAGES)

Shakhram Giyasov podría ser el próximo rival de Rolly Romero. (GETTY IMAGES)

Publicidad

En un principio, todo apuntaba a que Rolly sería el elegido para enfrentar a Manny Pacquiao, quien planea su regreso al ring el 24 de enero, aunque aún sin oponente confirmado. Sin embargo, la orden de la AMB complica ese escenario, pues Romero deberá cumplir con su defensa obligatoria antes de pensar en un duelo mediático frente al ídolo filipino.

Julio César Chávez reveló la razón por la que quiere que su hijo Jr. siga peleando

ver también

Julio César Chávez reveló la razón por la que quiere que su hijo Jr. siga peleando

Mientras tanto, el propio Giyasov parece decidido a no dejar escapar el sueño nuevamente y Romero deberá demostrar que está a la altura del cinturón que porta. Más aún considerando que Pacquiao ni siquiera figura en los rankings del organismo presidido por Gilberto Mendoza, lo que hace que, al menos por ahora, el esperado enfrentamiento quede fuera de los planes inmediatos.

lucas lescano
Lucas Lescano
Lee también
La respuesta que recibió Manny Pacquiao a su intención de volver a pelear por el título
Boxeo

La respuesta que recibió Manny Pacquiao a su intención de volver a pelear por el título

Ryan García pronosticó el Manny Pacquiao vs. Rolly Romero
Boxeo

Ryan García pronosticó el Manny Pacquiao vs. Rolly Romero

La fecha de regreso de Manny Pacquiao está confirmada
Boxeo

La fecha de regreso de Manny Pacquiao está confirmada

Veljko Paunovic ya tiene nuevo trabajo y no es Pumas
Pumas de la UNAM

Veljko Paunovic ya tiene nuevo trabajo y no es Pumas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo