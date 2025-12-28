Naoya Inoue volvió a dejar una puerta entreabierta que ilusiona al mundo del boxeo. Tras una nueva defensa exitosa de su condición de campeón indiscutido supergallo, el japonés fue consultado por un posible cruce que despierta enorme expectativa y que, aunque hoy parece lejano, podría tomar forma bajo ciertas condiciones. El escenario está planteado, pero no depende solo de su voluntad.

Publicidad

Publicidad

Inoue pelea con Bam solo en supergallo

A partir de allí, Inoue fue claro al referirse a un eventual enfrentamiento con Jesse Bam Rodríguez. El nipón explicó que la pelea solo tendría sentido si el estadounidense da el salto a las 122 libras y si los tiempos de ambos coinciden. “Cuando esté listo y pueda pelear en peso supergallo y nuestros tiempos sean perfectos me encantaría esperar a que me desafíe”, afirmó tras su victoria sobre Alan David Picasso, combate en el que retuvo todos sus cinturones.

Jesse Bam Rodríguez podría ser rival de Naoya Inoue si sube a los supergallo. (GETTY IMAGES)

Del otro lado aparece Bam Rodríguez, de apenas 25 años, consolidado como una de las grandes figuras del supermosca. En noviembre noqueó en el décimo asalto a Fernando Martínez para unificar la división y sumar el cinturón de la AMB a los del CMB y la OMB, manteniendo además el título de The Ring. Su presente lo ubica entre los peleadores más destacados libra por libra, aunque el gran interrogante sigue siendo cómo respondería en una categoría superior.

Publicidad

Publicidad

Inoue, mientras tanto, llega a esta conversación con su aura intacta. En Riad dominó a Picasso y se impuso por decisión unánime con tarjetas de 119-109, 120-108 y 117-111, reafirmando su condición de rey absoluto del supergallo y sosteniendo su récord perfecto. Así, la posible Bam vs. Inoue queda condicionada a que se alineen los planetas: primero el ascenso del estadounidense y su adaptación a un peso donde manda el japonés, y luego el momento justo, exactamente como lo planteó el campeón.

ver también David Picasso se sincera tras el combate con Naoya Inoue: “Esperaba más…”

En síntesis