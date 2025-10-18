Es tendencia:
¿Por qué se cayó Kick y no se puede ver Stream Fighters 4 de Westcol?

Miles de usuarios mostraron su enojo por no poder acceder al evento de boxeo de streamers.

Por Lucas Lescano

Kick se cayó y los espectadores no pueden ver Stream Fighters 4.
Todos estaban esperando con ansias el gran evento de boxeo organizado por Westcol. La cuarta edición de Stream Fighters colmó todas la expectativas posibles, pero no ha cumplido con lo esperado debido a un retraso grande en el inicio de la transmisión debido a una caída de Kick, la plataforma dueña de los derechos oficial de la velada.

El motivo por el que se cayó Kick

A través del canal de Westcol se iba a compartir el día de principio a fin, pero instantes antes del horario pautado para el inicio de la transmisión, Kick se vio colapsada por las miles de persona alrededor del mundo que se unieron. El sitio no resistió tanta aglomeración de público y se vino abajo.

Para algunos sí fue posible acceder, para otros la respuesta fue completamente negativa, mientras que algún sector presentaba audio, pero nula imagen del evento. El comienzo del show se demoró mucho más de lo previsto y eso generó un importante malestar entre los espectadores que estaban listos para disfrutar el día desde bien temprano.

Según habían estimado, se esperaba que la primera imagen del show se diera a las 15:00hs del Centro de México, 18:00hs en Buenos Aires y 16:00hs en Bogotá. Sin embargo, debido a estos inconvenientes inesperados, pero ya vividos en otra ocasión, obligaron al evento a atrasar todos sus planes originales, sin poder confirmar su horario de inicio.

