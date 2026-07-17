Bob Arum al ataque contra Canelo Álvarez: “Está acabado”

El histórico promotor reflexionó acerca de la carrera del tapatío y sentenció su futuro con pocas palabras.

Está claro que gran parte del boxeo ha perdido algo del respeto que le solía tener a Canelo Álvarez tras la derrota que sufrió el mexicano en septiembre del año pasado ante Terence Crawford, aunque Bob Arum va un poco más contra el límite. El histórico promotor de Top Rank nunca se mostró cercano al mexicano y esta vez lo volvió a dejar claro con una serie de dichos contundentes.

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Para Arum, la carrera de Saúl está acababa. Bob reflexionó acerca de la próxima presentación que tendrá el tapatío ante el francés Christian Mbilli y afirmó que apoya al europeo, ya que siente que Canelo está más dedicado al golf que al boxeo. Por otro lado, recordó el combate con Crawford y expresó que no lo sorprendió ver a Álvarez siendo superado tan claramente por Bud.

“Álvarez pertenece al campo de golf, no al ring. Creo que Álvarez está acabado. No tengo idea de si Álvarez debería retirarse o no, pero me gusta Mbilli en la pelea. No me sorprende que Álvarez se viera mal contra Crawford”, comenzó diciendo Arum a The Ring.

Canelo Álvarez perdió sin dudas ante Terence Crawford el año pasado. (GETTY IMAGES)

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Y además agregó: “Terence es un gran boxeador. Canelo ha sido un tipo duro y un buen boxeador, pero no un gran boxeador al nivel de Crawford, quien es totalmente único y muy hábil. Crawford tiene la medida tomada a todos ellos”.

De esta manera, lo que resta esperar es el paso del tiempo. Aunque en un primer momento se había anunciado para septiembre la mencionada pelea con Mbilli, finalmente la fecha se modificó sin mayores explicaciones y se espera que el combate llegue para octubre o noviembre, siendo una cuestión todavía a resolver.

En síntesis

Canelo Álvarez se enfrentará al boxeador francés Christian Mbilli en su próximo combate.

se enfrentará al boxeador francés Christian Mbilli en su próximo combate. Terence Crawford derrotó al pugilista tapatío en septiembre del año pasado.

derrotó al pugilista tapatío en septiembre del año pasado. La pelea fue reprogramada para los meses de octubre o noviembre.