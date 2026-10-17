Quién pelea HOY sábado 17 de octubre de 2026 en box: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Revisa la acción más destacada de este fin de semana para que no te pierdas de nada.

Está todo listo para continuar con un octubre que pasará con presentaciones de élite en el boxeo. En ese sentido, adentrándose de lleno en los más importante del décimo mes del año, el pugilismo tiene preparada una cartelera plagada de estrellas que promete definir cosas importantes para el presente y futuro del deporte.

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Los protagonistas más importantes del día serán Sebastián Fundora y Ermal Hadribea. Entre el estadounidense y el albanés estará en juego el título CMB del peso superwelter, por lo que la expectativa de los aficionados es disfrutar de una contienda de alto voltaje, alejada del aburrimiento.

Por otro lado, Daniel Dubois regresará a la acción. El inglés se subirá al cuadrilátero para medirse con su compatriota Fabio Wardley en Londres con el título OMB de los pesos pesados en juego en una de las revanchas más esperadas del año.

El inicio de la jornada protagonizada por Fundora está previsto para las 18:00hs del Centro de México, 19:00hs de Bogotá y 21:00hs de Buenos Aires, aunque la pelea estelar se espera para las 15:00hs de CDMX. En el caso de Dubois vs. Wardley, el inicio está pautado para las 12:00hs de CDMX. Todas la jornadas del día podrán ser seguidas de principio a fin mediante DAZN de manera exclusiva.

Las peleas más destacadas de este sábado 17 de octubre:

En Las Vegas (Estados Unidos)

Cristian Cangelosi vs. Jaime Enrique Osuna Díaz | Peso supermediano

| Peso supermediano Ivan Rosado vs. Tristan Kalkreuth | Peso crucero

| Peso crucero Koen Mazoudier vs. Armando Reséndiz | Peso supermediano

| Peso supermediano Tomoki Kameda vs. Brandon Figueroa | Peso pluma

| Peso pluma Ermal Hadribeaj vs. Sebastián Fundora | Peso superwélter

En Londres (Inglaterra)

Jake Pollard vs. Manny Safari | Peso pluma

| Peso pluma Rashid Omar vs. Fawas Aborode | Peso ligero

| Peso ligero Luis Vara Carrillo vs. Leighton Birchall | Peso pluma

| Peso pluma Kerim Agius vs. Tony Curtis | Peso supermosca

| Peso supermosca Solomon Dacres vs. Bakhodir Jalolov | Peso pesado

| Peso pesado Michael Gomez Jr. vs. Louie O’Doherty | Peso ligero

| Peso ligero Fabio Wardley vs. Daniel Dubois | Peso pesado

En síntesis